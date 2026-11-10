Vimenca y Western Union se expanden en noreste del país

Celeste Rosario, María Curiel, Giselle Marie Meìndez Sued, Christina De Los Santos y Héctor Hernández cortan la cinta en la apertura de nuevas nuevas oficinas de Vimenca y Western Union en Pueblo Príncipe Samaná y Sirena Nagua.

SAMANÁ, República Dominicana.– Vimenca y Western Union continúan fortaleciendo su presencia en el mercado dominicano con la apertura de nuevas oficinas en Pueblo Príncipe Samaná y Sirena Nagua, como parte de su estrategia de expansión y acercamiento de servicios a las comunidades de la región Nordeste del país.

Las nuevas oficinas están ubicadas en puntos estratégicos de ambas localidades, con el propósito de responder a las necesidades de los clientes y ampliar la disponibilidad de los servicios en la región Nordeste.

Con esta expansión, Vimenca y Western Union reafirman su compromiso de apoyar a las familias dominicanas, facilitar sus gestiones cotidianas y contribuir al desarrollo de las comunidades donde operan, respaldadas por una trayectoria de confianza y cercanía, expresó Giselle Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Agentes de Remesas y Cambio Vimenca.

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