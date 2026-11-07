Vida de Eduardo Brito regresa al Teatro Nacional en diciembre

SANTO DOMINGO.– La obra teatral inspirada en la vida del barítono dominicano Eduardo Brito volverá a escena los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

Escrita por el dramaturgo Reynaldo Disla y producida por DW Producciones, la puesta en escena recrea la trayectoria de Eleuterio Brito Aragonés, conocido artísticamente como Eduardo Brito, quien pasó de una infancia marcada por la pobreza a conquistar escenarios de América y Europa.

El montaje, protagonizado por Héctor Aníbal Estrella, cuenta con las actuaciones de Elvira Taveras, Orestes Amador, Augusto Feria, Ernesto Báez, Lidia Ariza y Michelle Cruz.

También participan Erika Martínez, Yen Guerrero, Julián Suazo y Nathalie Santos, en una producción que busca mantener vigente el legado de una de las voces más emblemáticas de la música dominicana.

Las funciones del viernes 4 y sábado 5 comenzarán a las 8:30 de la noche, mientras que la presentación del domingo 6 será a las 6:30 de la tarde.

Las entradas tienen un costo de RD$1,500, impuestos incluidos, y pueden adquirirse a través de UEPA Tickets y en su oficina física.

El regreso de «Brito» representa una nueva oportunidad para acercar al público a la vida y trayectoria de un artista dominicano cuyo talento trascendió las fronteras nacionales.

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