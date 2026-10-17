Víctor Bisonó y Marco Rubio analizan la seguridad regional

WASHINGTON.– El canciller dominicano, Víctor Bisonó, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revisaron este viernes la agenda bilateral, con especial atención a la seguridad regional y la cooperación económica, durante una reunión celebrada en la sede del Departamento de Estado estadounidense.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), ambos funcionarios dieron seguimiento a las iniciativas conjuntas y analizaron oportunidades para ampliar la colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos.
«Mantenemos una comunicación fluida y un entendimiento que nos permite trabajar juntos, tanto en nuestras prioridades bilaterales como frente a los desafíos que compartimos en la región», expresó Bisonó.
RELACIONES BASADAS EN LA CONFIANZA
El ministro destacó que los vínculos entre ambos países se sustentan en valores compartidos y una relación de confianza, elementos que, afirmó, favorecen el diálogo y el trabajo conjunto ante los desafíos regionales.
Durante el encuentro, los funcionarios también reafirmaron su disposición de impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico de la región.
Sin embargo, la información divulgada por la Cancillería no especificó los acuerdos alcanzados ni anunció nuevas medidas como resultado de la reunión.
AGENDA DIPLOMÁTICA EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
El encuentro forma parte de la agenda oficial de Bisonó en Estados Unidos y Canadá, orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los espacios de cooperación política y económica.
La reunión se produce en un contexto de esfuerzos conjuntos entre Santo Domingo y Washington para coordinar acciones en áreas como seguridad, justicia y migración, además de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo y la estabilidad del Caribe.
an/am
Y no dice nada sobre el problema de la amenaza del narcoestado 🇭🇹haitiano en la región . Dónde existen pandillas mejores armadas que la misma policía de 🇭🇹Haití. Y esas mismas pandillas fueron creadas por los mismos oligarcas y la élite política, haitianas, COSA QUE VA EN DESTRIMENTO.DE NUESTRO Soberanía Y NUESTRA DOMINICANIDAD . Porque esas mismas pandillas son las encargadas de aterrorizar a la clase más vulnerable de ese país para que ….
…cada día se sumen más y más invasores ilegales 🇭🇹haitianos al gran ejército que ya forman en todo nuestro territorio . Un ejército de astutos hijos de Dessalines que cada día penetran a lo que representa el medio dominicano., es decir que ya están en todas partes y que comenzamos a sentir la amenaza en todos los lugares no importando ya si es en los barrios bajos , en la alta sociedad de la capital o’ en los grandes Polos Turísticos …porque ahí están ellos y están compitiendo de tu a tu con el dominicano . Eso es lo que… Leer mas »