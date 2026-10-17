Víctor Bisonó y Marco Rubio analizan la seguridad regional

El canciller dominicano, Víctor Bisonó, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron en Washington este viernes.

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WASHINGTON.– El canciller dominicano, Víctor Bisonó, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revisaron este viernes la agenda bilateral, con especial atención a la seguridad regional y la cooperación económica, durante una reunión celebrada en la sede del Departamento de Estado estadounidense.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), ambos funcionarios dieron seguimiento a las iniciativas conjuntas y analizaron oportunidades para ampliar la colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos.

«Mantenemos una comunicación fluida y un entendimiento que nos permite trabajar juntos, tanto en nuestras prioridades bilaterales como frente a los desafíos que compartimos en la región», expresó Bisonó.

RELACIONES BASADAS EN LA CONFIANZA

El ministro destacó que los vínculos entre ambos países se sustentan en valores compartidos y una relación de confianza, elementos que, afirmó, favorecen el diálogo y el trabajo conjunto ante los desafíos regionales.

Durante el encuentro, los funcionarios también reafirmaron su disposición de impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico de la región.

Sin embargo, la información divulgada por la Cancillería no especificó los acuerdos alcanzados ni anunció nuevas medidas como resultado de la reunión.

AGENDA DIPLOMÁTICA EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

El encuentro forma parte de la agenda oficial de Bisonó en Estados Unidos y Canadá, orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los espacios de cooperación política y económica.

La reunión se produce en un contexto de esfuerzos conjuntos entre Santo Domingo y Washington para coordinar acciones en áreas como seguridad, justicia y migración, además de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo y la estabilidad del Caribe.

an/am