Vicente García abre segunda función de concierto sinfónico

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SANTO DOMINGO.— El cantautor dominicano Vicente García anunció una nueva función de Vicente García Sinfónico para el viernes 18 de diciembre, tras agotarse las entradas para el concierto del sábado 19.

Ambas presentaciones serán a las 8:30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

El espectáculo combinará el repertorio del artista con arreglos orquestales, nuevas canciones y sorpresas preparadas especialmente para esta propuesta musical.

“Será un encuentro que promete ofrecer una experiencia sonora especial, con nuevos matices orquestales para sus composiciones”, explicó Sánchez.

La apertura de la segunda fecha permitirá que más seguidores disfruten de esta producción, que fusiona la canción contemporánea con la música sinfónica en uno de los principales escenarios culturales del país.

dh/am