Aunque suelen confundirse, el vértigo y el mareo son dos condiciones diferentes. Reconocer sus características permite identificar posibles causas y buscar la atención médica adecuada, explica Neil Shepard, audiólogo de Mayo Clinic, en Minnesota.

El vértigo se manifiesta como una sensación de que la persona o el entorno están girando o moviéndose, aunque permanezcan inmóviles. En cambio, el mareo suele provocar aturdimiento, inestabilidad o pérdida del equilibrio, sin que necesariamente exista la percepción de movimiento.

Shepard señala que experimentar vértigo puede resultar inquietante, especialmente cuando ocurre por primera vez, y advierte que diferentes trastornos pueden desencadenarlo.

EL VÉRTIGO POSICIONAL, UNA DE LAS CAUSAS MÁS COMUNES

Una de las causas más frecuentes es el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB), una afección del oído interno que provoca episodios breves de vértigo al realizar determinados movimientos, como sentarse, acostarse, inclinar la cabeza o cambiar de posición.

El trastorno ocurre cuando pequeños cristales del oído interno se desplazan de su ubicación habitual. Estos contribuyen al equilibrio y, al moverse hacia otras estructuras del oído, generan una sensibilidad anormal a los cambios de posición.

En ocasiones, el desplazamiento se produce después de un golpe en la cabeza, aunque en algunas personas, especialmente adultos mayores, no es posible identificar una causa específica.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Para diagnosticar el VPPB, los especialistas pueden realizar la prueba de Dix-Hallpike, que consiste en colocar al paciente en una posición que desencadene los síntomas y observar si aparecen movimientos involuntarios de los ojos.

El tratamiento suele incluir maniobras específicas de reposicionamiento, mediante las cuales el médico guía los movimientos de la cabeza para devolver los cristales a una ubicación donde no provoquen vértigo. En muchos pacientes, los síntomas desaparecen después de una sola sesión.

Sin embargo, aproximadamente la mitad de las personas tratadas con éxito puede experimentar una recurrencia durante el año siguiente. Si los síntomas persisten, pueden requerirse nuevas sesiones y otras evaluaciones.

OTRAS AFECCIONES QUE PUEDEN PROVOCAR VÉRTIGO

Entre las demás causas figuran la neuritis vestibular y la laberintitis, relacionadas con daños en el oído interno que frecuentemente se asocian con infecciones. También puede producirlo la enfermedad de Ménière, un trastorno menos frecuente cuya causa no está claramente establecida.

Aunque no todos los episodios representan una emergencia médica, Shepard recomienda acudir al médico lo antes posible cuando se experimenta vértigo, a fin de determinar su origen y recibir el tratamiento adecuado.

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