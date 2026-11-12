Venezuela y Brasil acuerdan reanudar relaciones bilaterales

ANTALYA, Turquía – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en los márgenes de la COP31 en Antalya y acordaron reanudar plenamente las relaciones bilaterales al más alto nivel, tras la tensión por la crisis electoral venezolana de 2024.

Fue el primer encuentro entre ambos desde que Rodríguez asumió el poder tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero de 2026.

Según la Presidencia de Brasil, Lula reafirmó su determinación de fortalecer las relaciones con todos los países sudamericanos en su próximo mandato y ambos acordaron mantener el contacto para explorar áreas de cooperación.

PETROLEO Y VISITA MINISTERIAL

Entre las áreas figura la inversión en el sector petrolero, para lo cual Lula propuso una visita a Caracas del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

Lula había expresado respaldo al Gobierno de Maduro, aunque se distanció tras la crisis postelectoral de 2024. También condenó la operación militar estadounidense para capturar a Maduro, al advertir que sentaba un precedente peligroso de intervención extranjera contra la soberanía regional.

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