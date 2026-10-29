VENEZUELA: María C. Machado exige elecciones para el 2027

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CARACAS 29 Oct.- La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha reclamado este jueves, durante su primer discurso a su regreso al país, que se celebren elecciones para 2027 en base, ha dicho, al plan de tres puntos que Estados Unidos presentó tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero de este año.

Machado ha dado una rueda de prensa desde la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, en la que ha argumentado que sus exigencias electorales se basan el plan de tres puntos trazado por la Administración de Donald Trump, que incluía una fase de transición una vez se estabilizara y recuperara económicamente el país.

«Mi presencia en Venezuela y lo que hemos vivido en estos últimos tres días demuestra en primer lugar que el plan de las tres fases que ha presentado el presidente Trump avanza», ha asegurado la dirigente de la oposición, hasta tal punto «que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en 2027».

Machado ha relacionado su regreso de hace unos días con el avance «irreversible» de una transición democrática y ha agradecido a Trump su «visión» y «coraje» para ordenar la captura de Maduro y reabrir «la compuerta de la libertad» y hacer de su país «el mayor aliado que Estados Unidos jamás habrá tenido» en la región.

La dirigente de la oposición ha pasado de puntillas, en cambio, cuando se le ha preguntado por la última ocurrencia de Trump de que Venezuela forme parte del estado número 51 de Estados Unidos y ha evitado responder.

Las previsiones electorales de Machado contrastan con las declaraciones con las que horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que se pudieran convocar elecciones a corto plazo.

Machado ha revelado que no ha recibido indicaciones por parte de Washington para reunirse con Delcy Rodríguez, ni tampoco está previsto su participación en la mesa de diálogo que las autoridades mantienen con diversos sectores de la oposición, la cual, ha dicho, desea que «tenga éxito y cumpla su cometido», entre los cuales está fijar una fecha para las próximas elecciones presidenciales.

No obstante, ha cuestionado que Rodríguez se haya erigido en su última declaración como la idónea para llevar a cabo ese proceso de transición y las transformaciones necesarias. «Los venezolanos ya sabemos quién es quién», ha dicho.

«Quienes han convertido a Venezuela en el santuario de los grupos criminales y la mafia internacional, quienes han expulsado a más de nueve millones de venezolanos, destruidos familias, sometidos al hambre, a la humillación y al dolor, dicen que ahora van a construir un sistema donde exista justicia», ha ironizado.

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