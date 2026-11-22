SANTO DOMINGO.– La selección de Venezuela derrotó 9 carreras por 6 a República Dominicana en la continuación del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 Santo Domingo 2026, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la súper ronda con récord de 2-0.

Los venezolanos tomaron el control del encuentro desde la primera entrada, cuando aprovecharon errores defensivos del conjunto dominicano para fabricar cuatro carreras. Posteriormente agregaron dos anotaciones en el segundo episodio, una en el tercero y otras dos en el quinto.

Ángel Torreabal tuvo una destacada actuación desde el montículo, con tres entradas de labor, una carrera permitida y seis ponches. A la ofensiva, Domenico Rojas conectó dos imparables, anotó una carrera y produjo dos.

La victoria correspondió a Mathias Quevedo, mientras Winder Sánchez consiguió el salvamento.

Por República Dominicana, Orwin Mejía bateó de 2-2, con dos carreras impulsadas, mientras Alexi Domínguez aportó una anotada y una remolcada.

DOMINICANA BUSCA SU CLASIFICACIÓN

El conjunto quisqueyano, que comenzó el torneo con una contundente victoria 26-1 sobre Argentina, buscará su boleto a la siguiente fase este domingo frente a Curazao, en partido programado para las 2:30 de la tarde.

Venezuela enfrentará a Argentina a las 12:00 del mediodía para completar el calendario del grupo B.

ESTADOS UNIDOS Y CUBA TAMBIÉN GANAN

En otros resultados, Estados Unidos mantuvo su invicto en el grupo A al derrotar por nocaut 10-0 a Brasil, con destacadas actuaciones ofensivas de Rogelio García Jr. y Noah Kirk.

Cuba consiguió su primera victoria al superar 8-2 a Nicaragua, mientras Curazao venció 9-0 a Argentina, apoyado en la labor monticular de Esteven Félix, quien trabajó cuatro entradas, permitió dos imparables y ponchó a siete.

El campeonato se disputa en el IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, hasta el 27 de noviembre. El certamen reúne a 12 selecciones distribuidas en tres grupos y otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2027, prevista en China Taipéi.

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