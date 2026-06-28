VENEZUELA: 33 personas son localizadas bajo los escombros

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CARACAS 28 Jun.- Los equipos de rescate han localizado hasta el momento a 33 personas con signos vitales bajo los escombros tras quedar sepultados en el doble terremoto del pasado jueves que afectó al centro de la costa de Venezuela y que se han cobrado 1.430 vidas, según el último balance oficial.

Estos supervivientes han sido ubicados «gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta unión con comisiones internacionales que han arribado al país», ha destacado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo durante un acto público en el centro de acopio instalado en el Complejo Deportivo José María Vargas de La Guaira.

Rodríguez ha conocido de primera mano la logística y distribución de enseres y alimentos para damnificados de seísmo y ha insistido en la posibilidad de localizar a más supervivientes en este periodo «crucial». «Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida», ha apuntado.

Además, ha puesto en valor en particular la labor de los equipos de rescate venezolanos, que trabajan de manera ininterrumpida «desde el primer minuto» de la emergencia. Asimismo ha mencionado el «esfuerzo» de los equipos internacionales y de las unidades caninas que se han sumado a las tareas de cuadrícula y rastreo en el terreno.

La llegada de especialistas desde el exterior ha renovado las expectativas de la población afectada: «A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza», ha resaltado.

Rodríguez ha subrayado el compromiso del Gobierno de mantener las operaciones de rastreo para que en las próximas hora se puedan anunciar nuevos salvamentos.

Para Rodríguez «nadie está solo» en La Guaira. «Esta nuestro Pueblo, está nuestro Estado, está nuestro Sistema de Protección Social y la solidaridad internacional», ha apuntado la presidenta encargada.

«Nuestra Fuerza Armada está participando en la clasificación de la ropa, alimentos y medicamentos para ser distribuidos a los diferentes refugios, hospitales y comedores en un esfuerzo extraordinario y mancomunado», ha explicado. «Es un esfuerzo mancomunado para que no le falte nada a nuestro pueblo que ha sido víctima de esta terrible tragedia que ha enlutado a familias venezolanas», ha subrayado.

Rodríguez ha recordado que los canales oficiales para la recepción de donaciones siguen activos en el centro de acopio de La Carlota y en la Almacenadora Caracas.

La presidenta ha mantenido una reunión con su equipo de Gobierno para evaluar el progreso en los proyectos de reconstrucción de infraestructuras dañadas. El encuentro sirvió además para avanzar en la política de protección social orientada a las familias afectadas.

of-am