Vega y Castillo conquistan la Copa Gencloben J30 Cabarete

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CABARETE, PUERTO PLATA.– Las tenistas dominicanas Ana Paula Vega y Daniela Castillo Macario se proclamaron campeonas de dobles de la Copa Gencloben J30 Cabarete, certamen juvenil celebrado en las canchas de tenis de Sea Horse Ranch, con la participación de más de 100 jugadores procedentes de 20 países.

La pareja quisqueyana, tercera preclasificada del torneo, mostró un sólido desempeño en la final para imponerse a las estadounidenses Ilaria Bitunova y Piper Yea con parciales de 6-2 y 6-1, resultado que les permitió levantar el trofeo y celebrar ante el público presente en esta importante cita del tenis juvenil internacional.

Vega y Castillo Macario demostraron coordinación, consistencia y determinación durante el encuentro decisivo, imponiendo su ritmo de juego para superar a sus rivales y asegurar el campeonato de dobles femenino.

En la modalidad masculina de dobles, los estadounidenses Maximus Monogenis y Evan Puente se quedaron con el título tras derrotar en la final a los canadienses Lucian Enns y Kamil Mantache por 6-2 y 6-4.

Laino y Puente triunfan en sencillos

En la competición individual femenina, la argentina Milagros Belén Laino confirmó su condición de favorita al vencer a la dominicana Ana Paula Vega con marcador de 6-2 y 7-6(4), para conquistar el campeonato de sencillos.

Vega, quien también celebró el título de dobles junto a Castillo Macario, tuvo una destacada participación en la justa, alcanzando la final individual frente a una rival que supo aprovechar sus oportunidades en los momentos decisivos del partido.

En la rama masculina, el estadounidense Evan Puente se adjudicó el título de sencillos al superar al dominicano Miguel Baquero por contundentes parciales de 6-1 y 6-0, completando así una sobresaliente actuación en la competición.

Puente fue uno de los jugadores más destacados del torneo, al conseguir los campeonatos de dobles y sencillos, junto a su compañero Maximus Monogenis en la modalidad por parejas.

Puntos para el ranking internacional juvenil

La Copa Gencloben J30 Cabarete forma parte del circuito internacional juvenil y otorgó 30 puntos a los campeones de sencillos de ambas ramas, de acuerdo con la categoría J30 del torneo. Estos puntos contribuyen al posicionamiento de los jugadores en el escalafón juvenil internacional, un aspecto importante para quienes buscan avanzar en su desarrollo competitivo.

El certamen reunió a jóvenes talentos de diferentes nacionalidades y ofreció a los participantes la oportunidad de competir en un escenario internacional, sumar experiencia y continuar su proceso de formación dentro del tenis.

El colombiano Wilson Joya se desempeñó como réferi del torneo, mientras que Jordi Vilaró estuvo a cargo de la dirección general.

Respaldo institucional y próxima competición

Los eventos organizados por la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) cuentan con el respaldo de Gencloben, patrocinador oficial, además de La Zarina, Hard Rock Café Puerto Plata, Millennium Resort & Spa, la Federación Internacional de Tenis (ITF), Dwight Global Online y BTT Tennis Academy Dominicana.

Tras la conclusión de la Copa Gencloben J30 Cabarete, el calendario tenístico continúa esta semana con la Copa La Zarina 2026, otro certamen que se disputa bajo las características competitivas de la justa recién finalizada y que permitirá a los jóvenes tenistas continuar su participación en el circuito.

of-am