Ve turismo mejor que nunca y sostiene 50% economía de RD

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PUNTA CANA. – El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que la República Dominicana vive el mejor momento de su historia turística y destacó que este sector constituye uno de los principales pilares de la economía nacional, al sostener cerca del 50 % del crecimiento económico del país.

“La riqueza no se puede quedar dentro de las paredes de los grandes hoteles”, expresó Collado, al defender un modelo de desarrollo turístico que permita distribuir los beneficios de esta actividad entre las comunidades, los trabajadores y los demás sectores vinculados a la industria.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante la presentación de la estrategia “Proudly Committed”, de la cadena hotelera RIU, en Punta Cana, donde resaltó la importancia de impulsar un turismo sostenible, socialmente responsable y capaz de generar oportunidades económicas para la población.

TURISMO SOSTENIBLE Y COMPROMISO SOCIAL

Collado sostuvo que el desarrollo turístico debe ir acompañado de responsabilidad social, protección de los sectores vulnerables y oportunidades económicas para las comunidades que reciben a los visitantes.

En ese contexto, fue enfático al rechazar cualquier forma de abuso o explotación de niños, niñas y adolescentes en el sector turístico, y advirtió que quienes buscan ese tipo de actividades no son bienvenidos en la República Dominicana.

“Que se vayan a otro país, porque no son bienvenidos”, expresó el ministro, al reafirmar su rechazo a esas prácticas y la importancia de preservar la seguridad y la integridad de la población infantil y adolescente.

APORTE AL DESARROLLO TURÍSTICO

El titular de Turismo también reconoció los 35 años de presencia de RIU en la República Dominicana y valoró la contribución de la cadena hotelera a la generación de empleos y al dinamismo económico de la región Este.

Collado destacó que el crecimiento del turismo ha sido determinante para la economía dominicana, en consonancia con las declaraciones del gobernador del Banco Central sobre la participación del sector en el crecimiento nacional.

Asimismo, insistió en que el desafío consiste en consolidar los avances alcanzados y lograr que la riqueza generada por la actividad turística no se limite a las instalaciones hoteleras, sino que se traduzca en mejores condiciones de vida, empleos y oportunidades para las comunidades.

La presentación de “Proudly Committed” se enmarca en los esfuerzos de RIU por promover prácticas responsables y reforzar el compromiso del sector hotelero con la sostenibilidad y el desarrollo de los destinos turísticos dominicanos.

an/am