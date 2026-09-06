Dice descalabro Poder Judicial sería «terrible» para la R. Dom.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, advirtió de «consecuencias terribles» para la República Dominicana en caso de un descalabro del Poder Judicial, por lo que se mantiene en oración para que eso no suceda.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, señaló que lo peor que le puede pasar al país es que no se escoja a un jurista de la vida civil para encabezar la reforma que necesita ese poder del Estado, donde persisten quejas en materia inmobiliaria, penal y en su propia estructura.

Calificó como una falacia que se tenga que elegir un juez de carrera como presidente de la Suprema Corte de Justicia y citó a Estados Unidos, donde de 17 presidentes de su Corte Suprema, nueve no provinieron de la carrera judicial. Recordó el caso de John Marshall, quien fue secretario de Estado y presidió la Corte por 34 años.

Dijo que en República Dominicana el presidente de la Suprema también preside el Poder Judicial, por lo que además de conocimiento y solvencia moral, se requiere capacidad gerencial.

PERFIL PARA PRESIDIR LA SUPREMA

Sostuvo que se necesita un abanderado de la reforma, dialogante, honrado, trabajador y con liderazgo, tras una huelga de jueces casi total. «Tiene que ser un ciudadano honrado, no del establishment judicial, que venga del ejercicio profesional y tenga el altruismo de renunciar a su oficina privada», afirmó.

Puso como ejemplo a Fernando Langa y rechazó que se le excluya por haber trabajado con abogados cercanos al presidente Abinader. «La responsabilidad penal y administrativa es personal. Cercenar su derecho sería una violación a los derechos fundamentales», apuntó.

Advirtió que el desacato de instituciones del Estado a sentencias del Tribunal Constitucional viola el Estado de Derecho y convierte al Estado en delincuente. Dijo que es un asunto de voluntad administrativa y recordó que impulsó diplomados para la Policía para garantizar el cumplimiento.

NUEVO CÓDIGO PENAL ES LA MEJOR OBRA DEL GOBIERNO

Afirmó que la mejor obra del presidente Luis Abinader es el nuevo Código Penal, el instrumento más importante después de la Ley de Seguridad Social para la convivencia y la paz social. Señaló que 80% lo apoya, que 70% conserva la tradición jurídico-francesa y lamentó que tras 30 años de espera no se hiciera un gran acto por su promulgación.