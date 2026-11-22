SANTO DOMINGO.- El cardiólogo Pedro Ureña informó que los infartos al miocardio y los accidentes cardiovasculares siguen representando en la República Dominicana las principales causas de muerte en adultos, superando los decesos por accidentes de tránsito, cáncer y enfermedades infecciosas.

Expresó preocupación por la elevada mortalidad causada por enfermedades que son completamente prevenibles, aunque admitió que es una tarea ardua provocar un cambio de hábitos de vida en los pacientes para que realicen ejercicio regularmente y mantengan controlada la hipertensión y los niveles de colesterol y azúcar, los cuales son factores que influyen directamente en la probabilidad de desarrollar estos eventos.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, transmitido cada domingo por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya en los Estados Unidos, dijo que contrario a lo que ocurre aquí en Estados Unidos y Europa se ha registrado un significativo descenso en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, gracias a una mejor atención en emergencias, programas de control de hipertensión y mayor acceso a medicamentos.

Dijo que, lamentablemente, la prevención plantea un costo elevado y los pacientes hipertensos, diabéticos o con colesterol alto deben adquirir medicamentos, lo cual implica un gran gasto y lleva a que muchos abandonen sus tratamientos.

El doctor Ureña destacó que los avances tecnológicos han llevado a resultados satisfactorios en procedimientos cardiovasculares, hasta el punto de que en el futuro no será necesario recurrir a la cirugía de corazón abierto.

Resaltó que el 95% de los pacientes a los que que se le coloca una válvula percutánea se pueden ir a casa al día siguiente, a diferencia de lo que sucede con la cirugía de corazón abierto, tras la cual el paciente debe permanecer tres días en cuidados intensivos, cinco días en una habitación normal y al mes aún

siente molestias.

“Nos sentimos muy orgullosos de haber comenzado a implantar válvulas de forma percutánea hace 15 años; fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica en implementar esta técnica. Es importante destacar que entre la población mayor de 75 años, el 10% presenta estrechez de la válvula aórtica, y la única solución hasta ahora era la cirugía de corazón abierto, la cual es muy arriesgada para una persona

de 80 años con múltiples comorbilidades”, explicó

Detalló que “ya hemos pasado de las válvulas aórticas a otras como la bicúspide y la mitral, las cuales también se están reparando, la técnica sigue avanzando y es posible que en unos años no sea necesario realizar cirugías; creo que eventualmente todos tendrán válvulas percutáneas”.

CATÁLOGO SEGURIDAD SOCIAL TIENE 20 AÑOS DE ATRASO

Ureña opinó que el catálogo de la Seguridad Social tiene en la República Dominicana 20 años de

atrasos en cobertura enfermedades cardiovasculares, a tal punto que no cubre a pacientes con problemas

cardiovasculares y que carecen de recursos económicos. Afirmó que el mismo presenta un desfase de 20 años en la cobertura de nuevas técnicas aplicadas a estas patologías.

“¿Cómo es posible que no tengamos una cobertura del sistema de Seguridad Social para colocar una válvula subcutánea a un paciente con serios problemas cardiovasculares, cuando en Costa Rica se

realizan decenas de esos procedimientos semanalmente?”, preguntó

Sostuvo que la función del sistema debe ser mejorar la salud de la población y su meta alcanzar el mejor estándar de atención sanitaria para todos, pero para lograrlo es necesario implementar cambios significativos en el diseño actual de la Seguridad Social.

“Siempre he sostenido que la Seguridad Social es el mayor avance en salud que hemos tenido en la República Dominicana; es una herramienta excelente y soy un defensor de ella, pero es necesario revisar varios aspectos cruciales, como la revisión de los honorarios de médicos, el reembolso médico por procedimientos, la eliminación del copago y la actualización continua del catálogo. Todo ello requiere

voluntad política para llevar a cabo esos cambios”, explicó.

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