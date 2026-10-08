Varios expertos internacionales critican la situación haitiana

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Puerto Príncipe, 8 oct.- Informes de instituciones internacionales como la ONU que circulan hoy entre la población y las autoridades haitianas divulgan serias críticas sobre la actuación de las autoridades ante la crisis general, reveló un medio local.

Estos documentos constituyen verdaderas radiografías de sectores enteros de la sociedad haitiana, mediante retratos poco halagadores sobre dirigentes, instituciones y élites políticas, económicas e intelectuales, añadió el periódico Le Nouvelliste.

Autoridades e instituciones locales solicitaron algunas de estas evaluaciones, pero hasta la fecha -comenta el diario- carecen de respuestas oficiales sobre medidas correctivas para dar seguimiento a las críticas o recomendaciones.

Los análisis, que incluyen el Informe final del Grupo de Expertos de la resolución 2794 (2025) del Consejo de Seguridad sobre Haití, presentan diagnósticos muy severos y ajustados fielmente a la realidad, destacó la publicación.

La reciente investigación de la ONU, que abarca el periodo entre octubre de 2025 y julio de 2026, fue remitida el 24 de julio al Comité de Sanciones sobre Haití del Consejo de Seguridad, creado mediante la resolución 2653.

El informe, devastador para la clase política -según el diario- más allá de las figuras principales cuestionadas, estalla en plena negociación sobre los requisitos de elegibilidad de los candidatos para participar en las próximas elecciones.

Otro estudio internacional destacado data de junio de 2026 y es fruto del Banco Mundial, bajo el título «Haití: Trayectorias de crecimiento frente a riesgos crecientes», el cual examina «las perspectivas a medio plazo del país en un contexto de vulnerabilidades crecientes».

Este informe asegura que «es catastrófico el balance de la economía y las finanzas haitianas, factores determinantes del crecimiento».

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