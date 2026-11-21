SANTO DOMINGO.– Los boxeadores Pablo Valdez, Junior Younan y el dominicano Feudri Franco superaron satisfactoriamente el pesaje oficial y se declararon listos para protagonizar este sábado una cartelera internacional de boxeo en el Coliseo Carlos «Teo» Cruz, organizada por la promotora Shuan Boxing.

La velada comenzará a las 7:00 de la noche y tendrá como principales atractivos varios títulos internacionales, con enfrentamientos entre púgiles de República Dominicana, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico.

La CEO de Shuan Boxing, Bélgica Peña, destacó que llegó el momento de trasladar al cuadrilátero las expectativas generadas durante la promoción de los combates. «El tiempo de los dimes y diretes terminó. Ahora hay que demostrarlo en el ring», expresó.

VALDEZ Y PÉREZ DISPUTARÁN DOS CORONAS

Uno de los enfrentamientos más esperados será el del estadounidense de raíces dominicanas Pablo Valdez contra el colombiano Andrés Pérez, quienes combatirán en las 147 libras por los títulos NABA Silver de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Latino NBA.

El choque enfrenta a dos púgiles de estilos ofensivos y reconocida capacidad de pegada, en un duelo que promete grandes emociones.

YOUNAN FRENTE A GONZÁLEZ

En la división supermediana, el neoyorquino Junior Younan tendrá como rival al puertorriqueño Jonathan González, en disputa de los títulos Continental Gold de la AMB y Latino NBA.

El enfrentamiento entre representantes de Nueva York y Puerto Rico constituye otro de los atractivos principales de la cartelera.

FEUDRI FRANCO BUSCA HACERSE SENTIR EN CASA

El dominicano Feudri Franco enfrentará al colombiano Juan González por el título Fedelatin de la AMB.

Franco tendrá la oportunidad de aprovechar el respaldo del público dominicano para conquistar una importante victoria que fortalezca sus aspiraciones de proyección internacional.

Con el pesaje completado y los protagonistas preparados, el Coliseo Carlos «Teo» Cruz se dispone a recibir una noche de boxeo internacional que promete intensidad y grandes emociones.

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