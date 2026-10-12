Universidad de RD desarrolla dispositivo mide suelo y aire

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SANTO DOMINGO.- Un dispositivo portátil para medir parámetros del suelo y la calidad del aire desarrolla la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec), en colaboración con una institución de educación superior de Italia.

La iniciativa, con aplicaciones potenciales en agricultura y monitoreo ambiental, lleva cerca de dos años de desarrollo y busca facilitar la obtención de datos directamente en el terreno como alternativa a equipos costosos y estacionarios.

Así lo explicó el investigador Andretty Aquino Montero, licenciado en Química e integrante del Laboratorio de Servicios Ambientales de la Ufhec.

Aquino Montero presentó el prototipo durante Emprendelab, actividad orientada a promover el emprendimiento juvenil desde las instituciones educativas, con participación de Promipyme.

APLICACIONES AGRÍCOLAS

En el ámbito agrícola, el instrumento permite determinar humedad, pH, temperatura, salinidad y resistencia del suelo, parámetros que contribuyen a caracterizar las condiciones de un terreno antes de establecer un cultivo.

Precisó que las necesidades varían según la especie vegetal, pues cada cultivo presenta requerimientos particulares de acidez o alcalinidad.

El dispositivo también posibilita dar seguimiento a los cambios del terreno tras la aplicación de acondicionadores destinados a modificar sus propiedades.

Sin embargo, aclaró que la herramienta proporciona mediciones, pero no calcula por sí misma las condiciones óptimas para cada cultivo ni sustituye las recomendaciones de especialistas agrícolas.

CALIDAD DEL AIRE

Otra aplicación se relaciona con el análisis de la calidad del aire mediante la medición de gases como dióxido de carbono (CO2), metano y determinados compuestos de azufre.

Estas funciones podrían contribuir a investigaciones sobre emisiones asociadas a actividades agropecuarias, entre ellas las procedentes de la ganadería y los residuos animales. Asimismo, el equipo podría evaluarse en la calidad del biogás utilizado como fuente energética.

El prototipo incorpora además mediciones de otros parámetros ambientales, como temperatura y luminosidad. Su diseño permite adaptar funciones e incorporar nuevas capacidades según las necesidades de uso.

El desarrollo se encuentra en fase de prototipo, por lo que sus posibilidades de aplicación dependerán de la evolución del proyecto y de la validación de sus prestaciones.