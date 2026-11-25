BANÍ. – Eddy Herrera, Steffany Constanza, Chimbala y Eudis El Invencible protagonizaron el inicio de la Megaparranda Navideña 2026, que reunió a una multitud en el parque principal de Baní durante el cierre de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla.

El espectáculo, celebrado el lunes 23 de noviembre, marcó el comienzo de la edición número 37 de esta plataforma musical, que este año lleva el lema «El tour de la alegría y de la felicidad navideña».

Eudis El Invencible abrió la jornada con su repertorio de bachata, seguido de Steffany Constanza, quien combinó merengue, balada y bachata. Chimbala puso el ritmo urbano, mientras que Eddy Herrera cerró la noche con una presentación que animó a los asistentes.

El evento contó con un montaje de pantallas LED, iluminación y sonido, en un ambiente que congregó a familias y seguidores de distintos géneros musicales.

Entre las autoridades presentes estuvieron el alcalde de Baní, Santos Ramírez, y el diputado Luis Báez, conocido como «El Muchachito».

La organización destacó el respaldo del presidente Luis Abinader y señaló que la iniciativa busca promover el entretenimiento y dinamizar la actividad comercial en las comunidades donde se presenta.

Tras esta primera jornada, la Megaparranda Navideña continuará durante diciembre con presentaciones en distintas localidades del país.

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