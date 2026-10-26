Unión de Juristas pide al CNM abrir nueva convocatoria SCJ

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SANTO DOMINGO.- La Unión de Juristas para Centroamérica y el Caribe (UJCCA) solicitó al presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que valore abrir una nueva convocatoria para la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En una comunicación fechada el 26 de octubre y firmada por su secretario general, Francis Amaury Checo Zorrilla, la organización propone que sean evaluadas, entre otras, seis personalidades del ámbito jurídico nacional: Jottin Cury David, Yeni Berenice Reynoso, Jorge Luis Polanco, José Ignacio Camacho, Fidias Aristy, Carlos Salcedo y Osiris Morla.

Sostiene que, mientras permanece pendiente la decisión definitiva sobre la presidencia del alto tribunal, «existe una oportunidad institucional para enriquecer la selección mediante la consideración de otras figuras de destacada trayectoria en el ámbito jurídico nacional».

Según el documento, la evolución del proceso «ha puesto de manifiesto la importancia de examinar con especial rigor la suficiencia de los conocimientos jurídicos, la capacidad técnica y la experiencia» que exige la Suprema Corte. La entidad considera que los perfiles evaluados hasta ahora «no han satisfecho las expectativas de idoneidad, solvencia jurídica y preparación integral» que demanda la presidencia del tribunal.

La organización describe a los juristas propuestos como profesionales con preparación técnica, criterio independiente, firmeza de principios y «una conducta ceñida a la ética profesional». Aclara, además, que la lista no tiene carácter limitativo y aspira a que una eventual nueva convocatoria incorpore otras figuras propuestas por la comunidad jurídica, sus instituciones representativas y la sociedad civil.

El CNM tiene pendiente la elección de seis jueces de la SCJ, entre ellos el presidente y sus dos sustitutos. El pasado 8 de septiembre, el Consejo ratificó a cinco magistrados por un nuevo período de siete años. La sesión de deliberación prevista para el 21 de octubre fue pospuesta, y el organismo informó que la nueva fecha sería comunicada oportunamente.

La Ley Orgánica del CNM (Ley 138-11) establece que la presentación de candidaturas a la Suprema Corte es libre y que pueden hacerla organizaciones cívicas, instituciones y personas físicas.