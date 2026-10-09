UNICEF alerta normas género y enfrentar violencia contra niñas

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SANTO DOMINGO.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que determinadas normas de género y prácticas de crianza, presentadas como formas de cuidado y protección, pueden convertirse en mecanismos de violencia y control que afectan la autonomía y el desarrollo de las niñas en República Dominicana.

En el marco del Día Internacional de la Niña, la organización presentó el caso de María Almonte, nombre ficticio de una adolescente de 13 años que recuerda cómo, cuando tenía seis, sufrió golpes y maltrato durante una rutina de peinado.

Su testimonio refleja cómo una práctica cotidiana puede transformarse en una experiencia de violencia cuando se impone mediante la fuerza, el miedo o la humillación.

EL CABELLO COMO ESPACIO DE VIOLENCIA

UNICEF señaló que los prejuicios relacionados con el cabello afro y rizado pueden afectar a las niñas desde temprana edad, especialmente cuando se les exige ajustarse a determinados estándares de belleza mediante procedimientos dolorosos.

La institución aclaró que el problema no radica en elegir un peinado o alisar el cabello, sino en imponer esas prácticas mediante golpes, jalones, insultos o presión psicológica.

La organización también alertó sobre la distribución desigual de las tareas domésticas, las restricciones a la movilidad y otras expectativas que pueden reducir las oportunidades de las niñas para estudiar, jugar y desarrollar sus capacidades.

MÁS DE LA MITAD EXPERIMENTA DISCIPLINA VIOLENTA

Según los datos de ENHOGAR-MICS 2025 citados por UNICEF, el 54.9 % de los niños y niñas de uno a 14 años en el país ha experimentado algún método violento de disciplina, mediante castigos físicos o agresiones psicológicas. Entre los menores de tres a cuatro años, la proporción alcanza el 61.4 %.

Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana, afirmó que las niñas tienen derecho a crecer libres de violencia y estereotipos que condicionen su apariencia, sus decisiones y sus aspiraciones.

La organización advirtió que las normas restrictivas de género también pueden relacionarse con mayores riesgos de uniones tempranas y embarazo adolescente.

UNICEF llamó a las familias, comunidades, medios de comunicación e instituciones públicas a promover una crianza respetuosa, la igualdad de oportunidades y entornos seguros que permitan a las niñas desarrollar su autonomía desde la infancia.

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