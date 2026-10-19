Unapec gradúa a 858 nuevos profesionales Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.– La Universidad APEC (Unapec) celebró su 59.ª Graduación Ordinaria, en la que entregó títulos a 858 nuevos profesionales de los niveles Técnico Superior, Grado y Posgrado, con lo que eleva a 51,101 su acumulado histórico de egresados.

Del total de graduandos, 507 son mujeres, equivalentes al 59 %, y 351 hombres, que representan el 41 %. La mayor concentración correspondió al nivel de Grado, con 561 titulados (65 %), seguido de Posgrado, con 296 (34 %), y Técnico Superior, con un graduando.

Por facultades, Negocios encabezó la promoción con 368 graduados, seguida de Ciencias e Ingenierías, con 274; Artes y Comunicación, con 185, y Humanidades y Derecho, con 31.

Durante las tres tandas de investidura, 225 estudiantes de Grado recibieron honores académicos. De estos, 160 fueron mujeres y 65 hombres.

Llamado a la ética y la responsabilidad profesional

En la primera ceremonia, Carlos Alberto Ortega, presidente de Grupo APEC, exhortó a los nuevos profesionales a ejercer sus carreras con ética, humildad e integridad, al destacar que la confianza y la credibilidad son esenciales para construir una trayectoria sólida.

“Hagan lo correcto, aunque nadie los esté mirando. Porque siempre habrá alguien observando: ustedes mismos. Y tendrán que convivir con esa persona toda la vida”, expresó.

En la segunda tanda, el presidente de APEC Cultural, Carlos Sangiovanni, presentó el discurso El derrame humano: Formar para navegar lo incierto, en el que resaltó el valor social del conocimiento y los desafíos éticos y filosóficos que plantea el avance de tecnologías como la inteligencia artificial.

Por su parte, el ingeniero Daniel Garay, miembro de la Junta de Directores de Unapec, afirmó que la sociedad necesita profesionales capaces de combinar sus conocimientos con criterio, innovación y responsabilidad ciudadana.

Garay instó a los graduandos a medir el prestigio de sus títulos por los problemas que contribuyan a resolver y por las vidas que logren mejorar.

La graduación reafirma el compromiso de Unapec con la formación de profesionales preparados para responder a las demandas del mercado laboral y contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana.

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