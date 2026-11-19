¿Qué ocurriría si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz? La imaginación responde con una escena imposible: el espacio y el tiempo se plegarían como un mapa húmedo; los relojes dejarían de marcar el paso de las horas y las distancias parecerían reunirse en un solo punto. La muerte, que contamos en segundos, perdería su instrumento de medida. No seríamos inmortales por vivir más años, sino porque ya no habría una medida con la cual contar nuestra duración.

Esa imagen pertenece a la poesía, pero conduce a una pregunta muy humana: ¿hay alguna manera de rozar la eternidad sin abandonar la vida cotidiana? La respuesta puede estar en el amor cuando se ofrece sin cálculo. El amor desinteresado crea una curvatura íntima: no acorta los kilómetros, sino que hace más pequeño el ego. Cuando el yo cede espacio, el mundo puede caber en una mirada y un instante adquiere una densidad que parece no terminar.

No hace falta atribuirle magia a esa experiencia. Basta con prestar atención. Escuchar de verdad, acompañar sin llevar una cuenta de lo recibido y mirar al otro con ternura transforman la manera de vivir el presente. La presencia se vuelve una forma de movimiento; la ternura, una fuerza que nos acerca. Incluso el dolor puede encontrar una órbita menos feroz cuando alguien lo comparte con respeto y cuidado.

En ese sentido, la eternidad no sería una sucesión interminable de minutos. Sería una cualidad del ahora: el espesor que adquiere un momento cuando estamos plenamente en él. La física ofrece sus propias leyes para explicar la luz y el tiempo; el amor pertenece a otro lenguaje, el de la conciencia y el carácter. Montar sobre la luz es una imposibilidad física. Montar sobre el amor, entendido como entrega atenta, es una posibilidad humana.

Quizá por eso quien ama sin reserva siente que toca algo eterno. No porque desaparezcan los límites de la vida, sino porque, por un instante, deja de medir cada paso y cada minuto. La eternidad se vuelve entonces una forma de estar: una mirada que acoge, una presencia que acompaña y un amor que convierte el ahora en un lugar donde el alma puede quedarse.

Cuando tenemos la sublime experiencia de ser padre y/o madre llegamos a limites invaluables de sensibilidad que nos permiten entender estas ideas que antes parecían extremadamente sublimes, llegamos a un escenario donde los que mas importa es contribuir a que el mundo sea un lugar mas amigable, a preservar los recursos naturales y donde tengamos la oportunidad de convertir el planeta en un hogar mas justo y amigable para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

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