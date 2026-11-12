Un solo evento electoral derrotó iniciativa Trump

Los resultados de las elecciones de medio término de Estados Unidos eran previsibles y no tomaron por sorpresa al Movimiento MAGA (Make América Great Again) de los republicanos, políticos y megasciber empresarios que lo respaldan.

Sería ilusorio pensar que la variable no estuviera contenida como parte de la estrategia y accionar del presidente Trump, para tomar en cuenta una vez concluido el proceso comicial.

De hecho encuestas recientes de YouGov y The Economist revelan que de un respaldo del 38% al Movimiento MAGA entre los republicanos en septiembre pasado inició el proceso comicial con 62% en el mes octubre. Y eso repercutió en las elecciones de medio término.

Trump respaldó 330 candidatos a diversos puestos, de los cuales un 68% resultaron ganadores: de 24-13 senadores, de 234 representantes 48 perdieron y de 22-11 gobernadores. Y todavía está por definir algunos puestos.

Los resultados comiciales no le permitieron a los demócratas reunir las dos terceras parte, por lo menos en el Senado, para imponer leyes al Ejecutivo ni garantiza el éxito de un impedimento de seguir gobernando, por lo que Trump ha adelantado que se convertirá en el Señor Veto.

Trump había dicho que esperaría la terminación de los comicios para dar pasos aún más conclusivos en los conflictos de Oriente Medio y de Europa, la guerra Ucrano-rusa.

El líder norteamericano estaba advertido de la pérdida de popularidad de su gobierno por todos los eventos políticos de los conflictos bélicos.

Por eso, dice, los repetiría si fuera el caso, sin ninguna duda.

El argumento de Trump no es de ninguna manera especulativo pues echó abajo las infraestructuras industriales ligadas al enriquecimiento de uranio y desapareció con un solo bombardeo la dirigencia de los Ayatollas y su oficialidad de primera línea en Irán. Al mismo tiempo desapareció los aeropuertos militares y casi la totalidad de sus aeronaves y dejó sin uso las bases navales y sus navíos más pesados.

Por eso proclama que Israel está a salvo de la amenaza nuclear y sólo amenazado por misiles con carga explosiva para lo que supone está preparado en gran medida de enfrentar.

En la Franja de Gaza hace meses impera un alto al fuego entre Israel y Hamás, y negoció entre las partes un acuerdo de 20 puntos que incluye: el reconocimiento del Estado Palestino, el desarme de Hamás y el establecimiento de un gobierno civil provisional que deberá propiciar un programa de reconstrucción de la Franja de costo multimillonario, para lo que consiguió el respaldo financiero de varios Estados árabes, entre ellos los emblemáticos Turquía y Egipto.

Abrió un espacio de concertación entre Israel, El Líbano y la guerrilla de Hezbolá del Sur del Líbano que apoya Irán, en Washington, que lleva meses y muchos aseguran ha devuelto la fe a las autoridades libanesas de recuperar la soberanía de su territorio.

El Comando Central de USA (Centcom) firmó en abril pasado en Barein con los jefes de defensa de 12 países árabes (Barein, Egipto, Jordania, Kuwait, Omá y Catar, entre otros) para garantizar la libre navegación marítima por el estrecho de Ormuz. Esto se suma a numerosos acuerdos de defensa mutua. A esto se suma también que en mayo de 2025 se firmó un acuerdo de venta de de equipos aéreos, antimisiles y seguridad marítima por valor de US$142 mil millones, dentro de un programa de cooperación más amplio que supera los US$600 mil millones.

O sea, Estados Unidos ha reforzado su presencia y liderazgo en todo el medio oriente.

En otro escenario de conflicto en que media Trump, en Europa, ya concluyó la primera ronda de negociaciones trilaterales USA, Rusia y Ucrania con un objetivo que hasta hora no se había consensuado: cualquier tipo de acuerdo de alto al fuego y de paz en la guerra ucrano-rusa debe incorporar un mecanismo de seguridad para toda Europa.

En estos momentos los negociadores norteamericanos tratan con Putin en Moscú este tema y otros no publicitados. Esta misma semana los negociadores de USA se verán con Zerenski en u lugar neutral para precisar con mayores detalles el curso de la próxima ronda negociadora.

La Unión Europea que había trasladado hacia Abu Davi una delegación para incorporarla con cuatro participante se quedó esperando que los llamaran. Un ejemplo más de la reducción de la influencia de la UE, principal respaldo financiero y armamentístico de Zelenski.

El factor X de Trump sufrió un traspiés con la reciente derrota de Bolsonaro ante el experimentado político de Lula, cuando todo parecía indicar el primero se impondría en primera vuelta.

Para los fines de los intereses latinoamericanos quedará la interrogante de si “la mano de Dios” no interfirió para impedir el desplazamiento de Lula en Brasil, el mismo que puso frente a la “Iniciativa de Las Américas” un proyecto de integración data más de 20 años, patrocinado USA para conformar una zona de libre comercio. Había que agotar experiencias como las de Chávez en Venezuela y el casi total desmembramiento de Cuba antes de pensar en un experimento de esa naturaleza. Lula es garantía de incrementar la capacidad de negociación de toda la región ante el embate que se ve venir.

A Trump le restan 2 años de ejercicio de poder en USA. Todo indica no va a retroceder en su propósito de hacer de nuevo grande a Estados Unidos.

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