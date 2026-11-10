Un muerto y un herido deja balacera en «teteo» Los Mina

SANTO DOMINGO.- Un muerto y un herido dejó un tiroteo en una fiesta de las denominadas «teteo» en el barrio Puerto Rico, del sector Los Mina, en Santo Domingo Este.
El muerto es Luis Ángel del Orbe Paulino, de 29 años, y el herido Francis Enmanuel Acevedo Espinal, de 32.
Los presuntos homicidas fueron identificados solo como «El Gipi», «El Flaco» y «Yostin».
CÓMO OCURRIÓ
La balacera ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana del lunes en la calle Primera.
PRÓFUGOS Y EVIDENCIAS
En la escena fueron colectados varios casquillos 9 milímetros y otras evidencias.
jt-am
Cuánta falta hace BUKELET aquí en este maíddito.,país para que prohíba los teteos y que a todo ladronaso que tenga un tatuaje aún que de la virgen maria. Preso sin fianza en una solitaria sin limite y que todo aquel que le falte el respeto a la autoridad preso pal CECOT y los mismo para todo baboso youtubers. .que viven disfamando y dando noticias falsa.para eso necesitamos a BUKELET. a ver si nos ajustamos…
LOS NUEVOS 4 GIGANTES DEL ALMA, AL ATAQUE: LAS DROGAS, LA IGNORANCIA, EL INTERNET Y LA MIGRACIÓN.
Esta es la fatal realidad de los sectores que quieren descansar con tranquilidad pero que la plaga inmundicia de las bocinas altas , la música violenta y degradante , mujeres vestidas para el demonio , dueños de negocios de bebidas que no acatan ordenes ….en fin en RD no se respeta ni a las autoridades ni la Paz publica . Un desorden! Faride ….no se detenga!
Luis Ángel del Orbe Paulino, de 29 años los 29
por favor esa foto de los casquillo esta incorrecta esos casquillos son 7.mm no 9.mm corrigan eso