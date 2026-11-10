Un muerto y un herido deja balacera en «teteo» Los Mina

SANTO DOMINGO.- Un muerto y un herido dejó un tiroteo en una fiesta de las denominadas «teteo» en el barrio Puerto Rico, del sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

El muerto es Luis Ángel del Orbe Paulino, de 29 años, y el herido Francis Enmanuel Acevedo Espinal, de 32.

Los presuntos homicidas fueron identificados solo como «El Gipi», «El Flaco» y «Yostin».

CÓMO OCURRIÓ

La balacera ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana del lunes en la calle Primera.

PRÓFUGOS Y EVIDENCIAS

En la escena fueron colectados varios casquillos 9 milímetros y otras evidencias.

jt-am