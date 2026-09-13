Un muerto en ataque contra un buque iraní en estrecho Ormuz

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TEHERAN 13 Sep.- Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas como consecuencia del impacto de un proyectil contra un buque iraní que atravesaba el estrecho de Ormuz.

El gobernador de la provincia iraní de Qeshm, Amir Timuri, ha explicado que el buque atacado era un barco de transporte de contenedores y ha informado de que el fallecido ha sido identificado como Yamshid Rayabari.

Entre los heridos, cuatro en total, hay dos iraníes y dos paquistaníes que están ingresados ya en el Hospital de Qeshm, todos ellos con pronóstico favorable, según recogen medios iraníes.

Timuri ha especificado que el ataque se ha producido sobre las 2.30 horas de la madrugada cerca de la isla de Hengam y que en el buque viajaban diez personas, cinco de ellas iraníes y cinco paquistaníes.

El barco ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, un suceso que ha provocado un incendio a bordo y ha derivado en la evacuación de parte de la tripulación, según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha señalado que «un proyectil desconocido impactó contra un buque cuando este cruzaba el estrecho de Ormuz», antes de agregar que «se ha registrado un incendio a bordo del buque tras el ataque».

«Las autoridades locales están en el lugar para ayudar en la evacuación de la tripulación», ha manifestado, antes de agregar que por ahora no dispone de información sobre la situación de los miembros de la tripulación, el alcance de los posibles desperfectos en el barco o las eventuales repercusiones medioambientales derivadas del impacto.

Ante el incidente, el UKMTO ha recomendado a las embarcaciones que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y que comuniquen cualquier comportamiento o actividad que consideren sospechosa mientras las autoridades llevan a cabo las correspondientes investigaciones.

La advertencia se produce después de que la UKMTO alertara el pasado 12 de julio de que el nivel de riesgo para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz continuaba siendo «grave» a causa del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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