Un Ministerio Público indolente ante los accidentes de tránsito 

Los accidentes de tránsito son una pandemia, está comprobado pero no sobra repetirlo y el mal es más doloroso si encima los atropellados o parientes de fallecidos no hayan respuestas del Ministerio Público.

Personas pierden la vida chocadas por conductores que huyen y que incluso en esa huida las aplastan..Tal vez estaban vivas antes de cruzarles por encima y si ya habían percido, las destrozan e imposibilitan un velorio digno, con lo que agrandan el duelo.

En este turbulento tránsito, en esta cadena de imprudencias, un ser humano luego de atropellado puede ser arrollado por una cantidad alta de vehículos, porque sus conductores desconocen que un semejante yace o porque ignoran la señal de pare dada por un buen samaritano.

Todos los días las fiscalías de tránsito están llenas de gente que lleva tiempo en reclamo de justicia que la burocracia ahoga. Víctimas o familiares de fenecidos dan pata con frecuencia a esos lugares en los que deben hallar respaldo, protección y salen apesadumbrados, indignados.

Las autoridades rehúsan recibir querellas con razones tan absurdas como que la fiscalizadora que lleva el caso está de vacaciones y no tiene reemplazo o que fue trasladada y aún no llega el o.la sustituta.

Meses en espera de que abran un vídeo enviado por una empresa cercana al lugar del accidente, porque en la fiscalía de tránsito no tienen maquinas con programas que pueden abrirlos y debe acudir un técnico de la procuraduría fiscal.

Una larga demora, como si para ese empleado pagado por el pueblo llegar hasta allí fuese similar a hacer un viaje de mil kilómetros a pie.

Cuánta falta hace ponerse en el lugar del otro, entender, que no es más que tender la tienda al prójimo, para que resguarde su espíritu y aminore su dolor. Parece que esto es labor que las autoridades no están en facultad de asumir.

Mientras, las familias destrozadas por estas secuelas de horror ven agravado su duelo por el desamparo de quienes están obligados a responder, aún antes de que les sea solicitada atención.

Penoso y vergonzoso.

Apiadese.

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