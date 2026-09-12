Incendio hogar de ancianos dejó al menos 16 muertos en Chile

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SANTIAGO DE CHILE.- Al menos 16 adultos mayores murieron en un incendio que destruyó la noche del viernes el hogar de larga estadía “El Edén”, ubicado en Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, al sur de Chile. Otras diez personas resultaron heridas.

El siniestro se registró pasadas las 22:00 horas y consumió por completo el establecimiento. Una trabajadora que se encontraba en el lugar logró evacuar a diez residentes antes de que las llamas se propagaran. Los sobrevivientes fueron trasladados a otro albergue, mientras los heridos recibieron atención en el hospital de Pitrufquén.

INVESTIGAN CAUSAS DEL INCENDIO

El fiscal Jorge Granada confirmó el número de fallecidos y señaló que el origen del fuego será determinado mediante la investigación. Entre las hipótesis preliminares figuran una falla eléctrica o la inflamación de una estufa, aunque las autoridades no descartan otras causas.

Carabineros también investiga si existían cadenas o bloqueos en las puertas y si los accesos cumplían con la normativa. La dueña del recinto fue interrogada en calidad de imputada.

HABÍA ALERTAS POR IRREGULARIDADES

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, informó que el hogar tenía un sumario sanitario en curso y que el municipio había advertido previamente sobre sus condiciones.

“En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa”, declaró a medios locales.

El delegado presidencial en La Araucanía, Francisco Ljubetic, indicó que existía además una denuncia del año anterior y que las irregularidades podrían remontarse a unos siete años.

Las autoridades coordinan la atención y reubicación de los sobrevivientes, algunos de ellos con condiciones de dependencia y discapacidad.

Pitrufquén es una comuna de poco más de 25,000 habitantes, situada en la región de La Araucanía.

an/am