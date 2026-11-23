Cuando conocemos más de nuestro pasado, comprendemos mejor nuestra existencia. Mirar hacia atrás no significa vivir atrapados en la nostalgia, sino reconocer aquellas experiencias, costumbres y valores que nos dieron identidad y que, al preservarlos, pueden ayudarnos a construir un mundo mejor para las futuras generaciones.

Nuestros antepasados lucharon, trabajaron y nos legaron su sabiduría, sus esfuerzos y el espíritu de una cultura forjada en la solidaridad, el respeto y la convivencia. Sin embargo, muchos de esos valores parecen estar amenazados por los nuevos estilos de vida y por una sociedad cada vez más acelerada. El filosofo Jose Ingenieros decia, «que alguien tiene que sustituir lo viejo» y, se referia a los joves que debieran seguir con la moral.

Se recuerda aquella pequeña ciudad donde sus habitantes vestían con sencillez, celebraban tertulias entre vecinos y compartían los alimentos que preparaban. Acogían a los visitantes, les ofrecían posada, intercambiaban aguinaldos y presentes, y se sentían cercanos aun cuando vivieran distantes. La amistad, la solidaridad, el respeto y la palabra empeñada constituían parte esencial de su convivencia.

Transcurrieron los años y aquella ciudad comenzó a crecer. Sus habitantes prosperaron, los negocios se multiplicaron y las calles antes solitarias se transformaron en concurridas avenidas. Las distancias físicas se acortaron, pero paradójicamente las relaciones humanas comenzaron a distanciarse. Entre tantos rostros, las personas dejaron de reconocerse; los vecinos se hicieron desconocidos y comunidades enteras comenzaron a perder aquella identidad que las mantenía unidas.

Entre el ruido y la prisa, dejaron de escucharse. El interés económico fue desplazando las conversaciones, los afectos y las costumbres. Todo parecía tener un precio y la riqueza se convirtió, para muchos, en una medida de éxito y reconocimiento. Incluso aquello que antes se compartía gratuitamente comenzó a comercializarse, transformándose en mercancía, publicidad, ingresos y oportunidades de negocio.

Hoy vemos como han aumentado la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Segun el Ministerio de la Mujer al mes de octubre del 2026 se han reportado 86 casos de mujeres que han perdido la vida y la violencia sexual a niñas y adolescentes se ven aumentadas y jovenes que han muerto por el abuso del alcohol y de las drogas. A esto hay que ponerle limites.

Observamos que las prioridades cambiaron y poco a poco dejó de rendir homenaje a lo sagrado, a lo culto, a lo saludable y a aquellas expresiones que enriquecían el espíritu. El afán de acumular bienes y dinero parece imponerse sobre la familia, la amistad y el buen vivir.

Aunque todo estaba más cerca, la soledad se hizo más profunda. El calor aumentaba, como consecuencia del deterioro ambiental y del cambio climático, mientras en el corazón de muchas personas se instalaba un frío emocional difícil de combatir.

Todavía hay quienes añoran aquellos tiempos en que la vida tenía menos prisa, las cosas tenían menos precio y las personas tenían más valor.

El progreso y el desarrollo trajeron consigo nuevas oportunidades, conocimientos y herramientas extraordinarias. No podemos desconocer sus beneficios ni pretender detener el curso de la historia. Sin embargo, debemos preguntarnos si estamos avanzando en la misma medida en que estamos perdiendo nuestra capacidad de convivir, escuchar, compartir y sentirnos parte de una comunidad.

Hoy, entre multitudes, hay personas que viven solas; ayer, entre pocos, se sentían acompañadas. Hoy, entre el ruido y la prisa, muchos no escuchan: apenas oyen. Miran, pero no observan; hablan, pero no siempre se comunican; se conectan, pero no necesariamente se encuentran.

Y así discurre el tiempo. Podemos alcanzar prosperidad material, conquistar nuevos horizontes y vivir rodeados de tecnologías inimaginables, pero si perdemos la esencia de nuestra humanidad, corremos el riesgo de convertir el progreso en una conquista vacía.

Quizás sea tiempo de escuchar nuevamente aquel eco que anida en el alma, de reencontrarnos con nuestras raíces y rescatar aquello que nunca debió perderse: la solidaridad, la familia, la amistad, la sencillez y el valor de las personas.

Porque el verdadero progreso no consiste únicamente en llegar más lejos, sino en saber hacia dónde vamos sin olvidar quiénes somos.

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