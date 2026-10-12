UCT pide al MIT Trabajo frenar violaciones derechos laborales

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SANTO DOMINGO.– La Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores (UCT) solicitó al ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, fortalecer la intervención de las autoridades laborales ante las denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores y garantizar el ejercicio efectivo de la libertad sindical.

En una comunicación dirigida al funcionario, la organización reclamó una política institucional que proteja los derechos colectivos y evite que los empleadores limiten la organización de los trabajadores y la defensa de sus intereses.

La UCT expresó preocupación por situaciones denunciadas en distintas empresas, entre ellas Grupo Credigas Nativa, Barrick Gold y Kentucky Fried Chicken (KFC), así como por los reclamos de exempleados de Nestlé y las demandas de trabajadores portuarios relacionadas con el cumplimiento de la Ley 199-02.

RECLAMA MAYOR PARTICIPACIÓN SINDICAL

La confederación también reivindicó su derecho a participar en los espacios nacionales donde se debaten asuntos laborales y sociales, como el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Comité Nacional de Salarios, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Consejo Económico y Social.

Asimismo, recordó sus planteamientos sobre la conmemoración del Primero de Mayo, una política salarial vinculada a la productividad, una reforma integral de la Seguridad Social y modificaciones al Código de Trabajo.

La organización también expuso su posición sobre la aplicación del impuesto sobre los salarios a partir de los RD$52,000.

La comunicación fue suscrita por integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, encabezados por Juan Núñez Batista, secretario general; Primitivo Andújar Martínez, secretario de Organización; Efraín Sánchez Soriano, secretario de Relaciones Internacionales, y Rafael Antonio Serrano Corcino, secretario de Asuntos Laborales, Reclamos y Conflictos.

La UCT destacó, además, la celebración de su quinto Congreso por la Libertad, realizado el pasado 30 de agosto con la participación de unos 250 delegados e invitados.

Exhortó al Ministerio de Trabajo a ofrecer respuestas oportunas y reforzar la aplicación de la legislación laboral. La confederación reiteró que su misión es “Unir, Formar y Luchar” en defensa de los intereses de la clase trabajadora.

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