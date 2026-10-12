UCT pide al MIT Trabajo frenar violaciones derechos laborales

SANTO DOMINGO.– La Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores (UCT) solicitó al ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, fortalecer la intervención de las autoridades laborales ante las denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores y garantizar el ejercicio efectivo de la libertad sindical.
En una comunicación dirigida al funcionario, la organización reclamó una política institucional que proteja los derechos colectivos y evite que los empleadores limiten la organización de los trabajadores y la defensa de sus intereses.
La UCT expresó preocupación por situaciones denunciadas en distintas empresas, entre ellas Grupo Credigas Nativa, Barrick Gold y Kentucky Fried Chicken (KFC), así como por los reclamos de exempleados de Nestlé y las demandas de trabajadores portuarios relacionadas con el cumplimiento de la Ley 199-02.
RECLAMA MAYOR PARTICIPACIÓN SINDICAL
La confederación también reivindicó su derecho a participar en los espacios nacionales donde se debaten asuntos laborales y sociales, como el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Comité Nacional de Salarios, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Consejo Económico y Social.
Asimismo, recordó sus planteamientos sobre la conmemoración del Primero de Mayo, una política salarial vinculada a la productividad, una reforma integral de la Seguridad Social y modificaciones al Código de Trabajo.
La organización también expuso su posición sobre la aplicación del impuesto sobre los salarios a partir de los RD$52,000.
La comunicación fue suscrita por integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, encabezados por Juan Núñez Batista, secretario general; Primitivo Andújar Martínez, secretario de Organización; Efraín Sánchez Soriano, secretario de Relaciones Internacionales, y Rafael Antonio Serrano Corcino, secretario de Asuntos Laborales, Reclamos y Conflictos.
La UCT destacó, además, la celebración de su quinto Congreso por la Libertad, realizado el pasado 30 de agosto con la participación de unos 250 delegados e invitados.
Exhortó al Ministerio de Trabajo a ofrecer respuestas oportunas y reforzar la aplicación de la legislación laboral. La confederación reiteró que su misión es “Unir, Formar y Luchar” en defensa de los intereses de la clase trabajadora.
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