UCRANIA: Dominicanos en guerra piden ayuda a su país

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SANTO DOMINGO.- Un grupo de dominicanos presuntamente involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania pidió ayuda al presidente Luis Abinader y al canciller Víctor Bisonó para regresar a República Dominicana, tras denunciar que fueron llevados al extranjero bajo promesas de contratos de trabajo y terminaron en medio del conflicto armado.

En un video difundido en redes sociales, uno de los afectados aseguró que se encuentran en una situación desesperada y que, a diferencia de ciudadanos de otras nacionalidades, aún no han recibido la asistencia necesaria para retornar.

«Señor presidente Luis Abinader, canciller Ito Bisonó, apiádense de nosotros», expresó el denunciante, quien también solicitó la intervención de Carlos Sánchez, identificado como coordinador de Derechos Humanos en la región Sur.

Afirmó que ciudadanos de Perú, Panamá y la India ya han recibido apoyo de sus respectivos gobiernos para salir de la zona de conflicto, mientras los dominicanos continúan a la espera de una respuesta.

DICEN QUE FUERON ENGAÑADOS

El hombre rechazó las versiones de que viajaron con conocimiento de que serían enviados a la guerra.

«Fuimos engañados, como andan diciendo, que uno vino sabiendo a lo que venía, que uno sabía que venía esto, siendo mentira», manifestó.

Según explicó, fueron reclutados mediante ofertas de empleo, pero terminaron expuestos a los peligros de los enfrentamientos armados.

También describió las condiciones en el frente de batalla, donde los ataques con drones representan una amenaza constante.

«Si sobreviven 2 personas de 100 que mandan, eso es un milagro», aseguró.

CANCILLERÍA LLEVÓ CASO ANTE AUTORIDADES RUSAS

En una comunicación con fecha del 13 de octubre de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, explicó que abordó personalmente la situación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión bilateral celebrada el 24 de septiembre.

En ese encuentro expresó la preocupación del Gobierno dominicano por sus nacionales y por las ofertas laborales que podrían terminar involucrándolos en actividades relacionadas con el conflicto armado.

Informó además que el 6 de octubre funcionarios de la Cancillería entregaron al embajador ruso en Santo Domingo los expedientes de los 20 dominicanos formalmente identificados.

De acuerdo con el ministro, las autoridades rusas expresaron su disposición de remitir la documentación a las instituciones competentes y mantener abiertos los canales de comunicación para dar seguimiento a los casos.

La Cancillería reiteró su advertencia sobre las ofertas de trabajo en Rusia, exhortando a los ciudadanos a verificar la identidad de los empleadores, las condiciones de contratación y la procedencia de las propuestas antes de viajar.

Asimismo, llamó a quienes se encuentren en esa situación y a sus familiares a comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con la Embajada dominicana en Moscú, a fin de facilitar la documentación necesaria para gestionar asistencia y un eventual retorno.

El Gobierno aseguró que continuará utilizando los mecanismos diplomáticos y consulares disponibles, dentro de las posibilidades que permita cada caso.