KIEV 18 Nov.- El comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dimitro Lubinets, ha adelantado que podrían ser unos mil los prisioneros de cada parte que participen en el próximo intercambio con Rusia, acordado en las conversaciones, con mediación de Estados Unidos, que se reanudaron a principios de mes en Emiratos Árabes Unidos.

«Aún no hay una cifra definitiva, pero ronda los mil. Actualmente estamos coordinando esto con la parte rusa», ha comunicado el también Defensor del Pueblo en un mensaje en redes sociales, en el que ha fijado como «prioridad número uno» aquellos ciudadanos gravemente heridos o enfermos».

«Se trata tanto de prisioneros de guerra como de civiles», ha añadido Lubinets, quien también se ha referido a aquellas mujeres encarceladas en cárceles rusas. «Quien haya estado más tiempo en cautiverio debe regresar antes», ha explicado.

Lubinets ha revelado que las negociaciones más difíciles tienen que ver sobre la situación de los «defensores» de Mariúpol, presos desde mayo de 2022. En esta ciudad industrial a orillas del mar de Azov, en la provincia Donetsk, tuvo lugar un de las primeras grandes batallas desde la invasión en febrero de ese año.

Por otro lado, ha confirmado que mantiene conversaciones con los asesores de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, para futuros procesos humanitarios, incluido el regreso de más de 20.650 niños ucranianos que han sidos desplazados o deportados a territorio ruso o bajo control de Moscú.

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