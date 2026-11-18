KIEV.- Las autoridades ucranianas esperan que la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, prevista para el jueves al margen de la cumbre de la ASEAN, sirva para presionar a Vladímir Putin a poner fin a la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, remarcó la “influencia decisiva” que Estados Unidos y China pueden ejercer sobre Rusia, “especialmente en lo que respecta al fin de la agresión y la guerra”.

“Esperamos que este sea el tono que se adopte en esta conversación, presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra”, expresó Sibiga en una rueda de prensa en Kiev junto a su homólogo portugués, Paulo Rangel.

SIN UCRANIA NO HAY DECISIÓN

Sibiga insistió en que, independientemente de los temas que se aborden, no se puede tomar ninguna decisión sobre Ucrania sin su participación.

“Es importante que (…) no le den a Putin la idea equivocada de una vuelta al período de división de esferas de influencia”, apuntó.

EL ENCUENTRO TRILATERAL

La ciudad china de Shenzhen es sede este miércoles y jueves de la cumbre de la ASEAN, donde destaca el encuentro trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Putin.

Trump adelantó que las guerras de Ucrania e Irán, así como el control de armas nucleares, serán los principales temas de la inédita reunión.

Desde Ucrania, pese a esas declaraciones, se observa con recelo el encuentro y se convocó de urgencia este jueves su propio cónclave en Berlín con varios líderes europeos.