KIEV.- Las autoridades ucranianas esperan que la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, prevista para el jueves al margen de la cumbre de la ASEAN, sirva para presionar a Vladímir Putin a poner fin a la guerra.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, remarcó la “influencia decisiva” que Estados Unidos y China pueden ejercer sobre Rusia, “especialmente en lo que respecta al fin de la agresión y la guerra”.
“Esperamos que este sea el tono que se adopte en esta conversación, presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra”, expresó Sibiga en una rueda de prensa en Kiev junto a su homólogo portugués, Paulo Rangel.
SIN UCRANIA NO HAY DECISIÓN
Sibiga insistió en que, independientemente de los temas que se aborden, no se puede tomar ninguna decisión sobre Ucrania sin su participación.
“Es importante que (…) no le den a Putin la idea equivocada de una vuelta al período de división de esferas de influencia”, apuntó.
EL ENCUENTRO TRILATERAL
La ciudad china de Shenzhen es sede este miércoles y jueves de la cumbre de la ASEAN, donde destaca el encuentro trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Putin.
Trump adelantó que las guerras de Ucrania e Irán, así como el control de armas nucleares, serán los principales temas de la inédita reunión.
Desde Ucrania, pese a esas declaraciones, se observa con recelo el encuentro y se convocó de urgencia este jueves su propio cónclave en Berlín con varios líderes europeos.
¿Presionara trump y XI a la NATO para que deje de amenazar a Rusia usando a los ucranianos como carne de cañon?
🇺🇸🇺🇦🇷🇺 El subsecretario de Guerra de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, ha dicho algo terrible: los ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia no están dando resultado.
«Mientras el debate público se centra en el espectáculo de los ataques en profundidad, diseñados para causar sufrimiento a la población rusa, nuestra evaluación es que no han contribuido a poner fin a la guerra ni a frenar los avances
de Rusia en el frente.
Además, estos ataques, especialmente los dirigidos contra infraestructuras civiles como Wildberries, probablemente han reforzado la determinación de la población rusa y la disposición del Kremlin a intensificar la escalada.
También es importante señalar que, en el intercambio de ataques de largo alcance, la ventaja podría estar del lado de Moscú».
🤫🤫. Debe decirlo más a menudo para que todos lo entiendan.
Este pana aún no ha entendido como funciona la geopolítica.
Tras sufrir letales bombardeos contra sus bases en la región, Washington quiere sustituir contrarreloj los refugios precarios de contenedores marítimos donde hoy se resguardan sus efectivos.
El Comando Central del Ejército de EE.UU. (USARCENT), a través de su grupo de apoyo en Jordania, ha activado la búsqueda de contratistas por «urgencia operativa extrema» para levantar 17 búnkeres estandarizados de hormigón armado en Oriente Medio.
Pero, cómo así, búnkeres para esconderse? Ahhhh, es por eso que los ARRASTRADOS dicen que Irán solo destruye block y cemento. 😂😂😂
Claro que sin Ucrania no habrá decisión; Ucrania es importante, porque es el pastel.
Este mundo es de todos!!!!!