Ucrania asegura Trump intenta forzar capitulación ante Rusia

KIEV 18 Oct.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que «parece que» el presidente estadounidense, Donald Trump, está intentando forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia con medidas como el acuerdo para la compra de diésel ruso o las restricciones a la ayuda militar a Kiev.

«Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania para que capitule. No estoy diciendo que este sea el objetivo de nuestros aliados. No quiero pensar que nuestros aliados estadounidenses pueda temrinar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece», ha afirmado Zelenski en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.

El mandatario ucraniano ha criticado en los últimos días las limitaciones que parece tener el sistema de comunciación por satélite estadounidense Starlink para su utilización con fines militares en territorio ruso o la ralentización de los envíos de misiles de intercepción Patriot.

Zelenski asegura que Estados Unidos envía solo doce misiles Patriot al mes a Ucrania, una cuarta parte de lo que enviaba el anterior presidente, Joe Biden. «Hemos pagado por esas armas», ha argumentado. «Parte de las entregas están ya autorizadas, pero el resto no y no es una cuestión técnica», ha recalcado.

Así, Zelenski ha planteado a Washington que podrían dejar de atacar las refinerías rusas como pretende Estados Unidos si se acelera la entrega de misiles Patriot para proteger las infraestructuras ucranianas. «Pero solo quieren que dejemos de atacar el diésel y si atacamos, nos desconectan de algo», ha argumentado.

El dirigente ucraniano ha advertido de que son «días peligrosos antes de las elecciones», en referencia a las elecciones de mitad de mandato estadounidenses del 3 de noviembre. «Pero después de las elecciones la vida sigue y creo que será más calmado», ha indicado.

Zelenski ha denunciado que el sistema Starlink deja de funcionar a partir de velocidades de más de 161 kilómetros por hora, pese a tener capacidad para funcionar a más de 400 kilómetros por hora, lo que afecta al funcionamiento de los misiles ucranianos lanzados sobre objetivos en Rusia y a los interceptores defensivos frente a drones de propulsión a chorro.

Más tarde, en su habitual mensaje vespertino diario, ha publicado un vídeo en el que ha asegurado que Ucrania ha logrado recuperar territorio en el frente del este. «Estamos viendo resultados en el frente. La tendencia de este año continúa. Desde el comienzo del otoño nuestros combatientes ha liberado más territorio del que los rusos han conseguido capturar», ha subrayado.

«Dobropillia, Kostiantinivka, Oleksiievo-Druzhkivka, Orijiv, Novopavlivka, Novoandriivka y Velikomijailivka ahora están bajo control ucraniano», ha destacado. También han rechazado a las tropas rusas en Zaporiyia.