UASD y SNS promueven la detección cáncer de mama

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SANTO DOMINGO.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) pusieron en marcha la campaña nacional «RDROSA», una iniciativa destinada a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y de próstata.

La jornada se desarrolla los días 20 y 21 de octubre en la sede central de la academia estatal, mediante la coordinación de su Vicerrectoría de Extensión y el SNS. La propuesta fue impulsada por la comunicadora Iluminada Muñoz.

El rector de la UASD, Jorge Asjana David, destacó la importancia de la campaña y agradeció al SNS y al Despacho de la Primera Dama por confiar en la institución para desarrollar acciones de prevención y diagnóstico oportuno.

«Detectar el cáncer a tiempo mejora considerablemente el pronóstico y las posibilidades de tratamiento», expresó Asjana David, quien explicó que las unidades móviles cuentan con equipos de imagen para identificar posibles anomalías, incluso antes de que sean palpables o visibles.

ESTUDIOS Y SERVICIOS GRATUITOS

El rector exhortó a estudiantes, profesores, empleados universitarios y a la población en general a aprovechar los servicios gratuitos y realizarse los chequeos médicos correspondientes. También llamó a superar los tabúes que persisten en torno al cáncer de mama y de próstata.

De su lado, el vicerrector de Extensión, Gerardo Roa, resaltó la importancia de la colaboración entre las instituciones para acercar los servicios preventivos a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Cristina Rosa, representante del SNS, invitó a la población a utilizar los servicios del programa «Chequéate», que incluyen mamografías, sonomamografías, pruebas de antígeno prostático específico (PSA) y atención odontológica. Según explicó, los resultados de los estudios se entregan de manera inmediata.

ANUNCIAN JORNADA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE

Rosa también convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de salud que se realizará del 22 al 25 de octubre en la avenida Independencia, en las instalaciones del antiguo Maharishi, donde se ofrecerán diversos servicios médicos.

La UASD reiteró su compromiso con estas iniciativas mediante la participación de áreas académicas como Medicina, Bioanálisis, Enfermería y Psicología, como parte de sus esfuerzos de extensión universitaria y servicio a la sociedad.

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