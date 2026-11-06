UASD reúne a expertos en historia económica del Caribe

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SANTO DOMINGO.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró el VIII Congreso Internacional de la Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC), un encuentro que reúne a investigadores de más de una docena de países para analizar las transformaciones económicas y sociales de la región.

El evento, que se extenderá hasta el 5 de noviembre, tiene como lema «Aranceles, migraciones y movilidad laboral en el Caribe, siglos XV-XXI».

La apertura estuvo encabezada por el rector de la academia, Jorge Asjana David, junto a las decanas de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Maribel Lorenzo, y de Humanidades, Ana Jacqueline Ureña, así como el director de la AHEC, Javier Alemán Iglesias.

Asjana David destacó la importancia de estudiar los procesos económicos históricos para comprender los desafíos actuales y futuros. También resaltó el papel de la universidad en la investigación y producción de conocimientos.

Lorenzo y Ureña coincidieron en señalar el valor del intercambio académico y la investigación histórica para comprender la realidad de las sociedades caribeñas.

Durante la jornada inaugural, Wilson E. Genao Núñez, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), dictó la conferencia magistral «Migración y remesas: una aproximación desde la historiografía económica dominicana (1987-2023)».

El programa contempla 19 mesas de trabajo distribuidas en tres jornadas, con debates sobre comercio, movilidad laboral, resistencia, banca, desarrollo económico, crisis estructurales, historia ambiental y migraciones.

En el congreso participan especialistas de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, México, Colombia, España, Polonia, Francia y Estados Unidos, entre otros países.

 

dh/am

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