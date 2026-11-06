UASD reúne a expertos en historia económica del Caribe

SANTO DOMINGO.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró el VIII Congreso Internacional de la Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC), un encuentro que reúne a investigadores de más de una docena de países para analizar las transformaciones económicas y sociales de la región.

El evento, que se extenderá hasta el 5 de noviembre, tiene como lema «Aranceles, migraciones y movilidad laboral en el Caribe, siglos XV-XXI».

La apertura estuvo encabezada por el rector de la academia, Jorge Asjana David, junto a las decanas de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Maribel Lorenzo, y de Humanidades, Ana Jacqueline Ureña, así como el director de la AHEC, Javier Alemán Iglesias.

Asjana David destacó la importancia de estudiar los procesos económicos históricos para comprender los desafíos actuales y futuros. También resaltó el papel de la universidad en la investigación y producción de conocimientos.

Lorenzo y Ureña coincidieron en señalar el valor del intercambio académico y la investigación histórica para comprender la realidad de las sociedades caribeñas.

Durante la jornada inaugural, Wilson E. Genao Núñez, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), dictó la conferencia magistral «Migración y remesas: una aproximación desde la historiografía económica dominicana (1987-2023)».

El programa contempla 19 mesas de trabajo distribuidas en tres jornadas, con debates sobre comercio, movilidad laboral, resistencia, banca, desarrollo económico, crisis estructurales, historia ambiental y migraciones.

En el congreso participan especialistas de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, México, Colombia, España, Polonia, Francia y Estados Unidos, entre otros países.

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