UASD celebra su 488 aniversario con más de 50 actividades

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SANTO DOMINGO.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebrará su 488 aniversario de fundación con más de 50 actividades académicas, científicas, culturales, deportivas y protocolares durante octubre de 2026, mes dedicado a la preservación de la salud y el medio ambiente.

La programación se desarrollará en la sede central, recintos, centros y subcentros universitarios de todo el país, con iniciativas dirigidas a fortalecer la investigación, promover el bienestar colectivo y estrechar los vínculos de la academia con la sociedad dominicana.

Entre las actividades figuran jornadas de reforestación en la zona de Cotuí-Cevicos, operativos de detección de cáncer de mama, acciones de higienización en facultades y recintos, y la IV Jornada de la Pastoral de la Salud, dedicada a la salud mental.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El programa incluye el Congreso de Postgrado UASD, simposios de investigación e intercambios tecnológicos, así como encuentros sobre investigación lingüística y literaria, inteligencia artificial aplicada a la docencia universitaria y bioprospección de productos naturales.

También se ofrecerán conferencias sobre sismología y edificaciones, con el propósito de fomentar la producción científica y el análisis de asuntos de interés nacional.

CULTURA Y DEPORTE

La agenda cultural tendrá como escenarios la Plazoleta Estudiantil y la Biblioteca Pedro Mir, donde se realizarán recitales poéticos, exposiciones de artes plásticas y presentaciones musicales de la Banda de Música y la Rondalla Universitaria.

Entre las actividades destacadas figuran la exposición Dominican Ciber Punk UASD 2026, la XV Semana Internacional de la Poesía y el IV Simposio Internacional de las Artes Escénicas.

En el ámbito deportivo, el domingo 25 de octubre se celebrará la carrera-caminata 5K EFI-UASD, mientras que el viernes 30 será inaugurada la edición número 45 de los Juegos Tony Barreiro 2026, en el play de la sede central.

ACTOS CENTRALES EL 28 DE OCTUBRE

La jornada conmemorativa del miércoles 28 de octubre comenzará a las 7:40 de la mañana con el izamiento de las banderas y los homenajes patrióticos frente a la estatua de Juan Pablo Duarte.

Posteriormente, se realizará una ofrenda floral en el Altar de la Patria y una misa de acción de gracias en la Iglesia de los Dominicos.

A las 11:00 de la mañana tendrá lugar la sesión del Claustro Menor en el Aula Magna, donde las autoridades universitarias revisarán los avances, resultados y objetivos institucionales. La programación concluirá con los actos correspondientes a la Graduación Ordinaria de Grado.

Con estas actividades, la UASD conmemorará un nuevo aniversario de su fundación y reafirmará su compromiso con la educación superior pública, la investigación científica, la salud y la protección del medio ambiente, pilares de su servicio a la sociedad dominicana.

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