ANTALYA, Turquía.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático de la República Dominicana, Max Puig, afirmó en la Trigésima Primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) que la crisis climática “es también una crisis de justicia, de desarrollo y de responsabilidad internacional”.

Puig instó a los mayores emisores a acelerar sus reducciones conforme a la ciencia y al Acuerdo de París, para mantener vivo el objetivo de 1.5 grados.

“La responsabilidad es de todos, pero es diferenciada. Los países más emisores tienen que cumplir con financiar la acción climática en países vulnerables como República Dominicana, sin que eso signifique agravar el endeudamiento”, dijo.

FINANCIAMIENTO SIN DEUDA

Reiteró que persisten barreras financieras para la adaptación y la gestión de riesgos por eventos extremos, y exigió “financiamiento accesible, previsible, concesional y oportuno que no profundice nuestro endeudamiento”.

También reclamó fortalecer el Fondo de Pérdidas y Daños. Las solicitudes superan los 2,800 millones de dólares, casi 10 veces más que los 342 millones disponibles, sin garantía de reposición.

ADAPTACIÓN Y TRANSICIÓN JUSTA

Puig, copresidente de la delegación dominicana, respaldó el Objetivo Global de Adaptación en agua, alimentación, salud, ecosistemas, infraestructura, pobreza y patrimonio cultural, con atención especial a los pequeños Estados insulares.

Dijo que el país reconoce las oportunidades de la transición energética, la industrialización verde y los mercados de carbono, “siempre que la transición sea justa con los países que menos recursos tienen para financiarla”.

COMPROMISO NACIONAL

En la COP31, República Dominicana presentó su NDC 3.0: reducir emisiones 28% para 2030 y 32% para 2035, con 26 medidas de mitigación y 41 de adaptación. La inversión necesaria supera los 23,700 millones de dólares.

El país avanza con renovables para reducir dependencia de hidrocarburos, adecuación de vertederos y reducción de metano, entre otras medidas.

“República Dominicana seguirá haciendo su parte, con responsabilidad, determinación y espíritu de cooperación”, concluyó Puig.

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