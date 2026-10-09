Turistas y Élites lideran invictas Nacional de Basket Femenino

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SANTO DOMINGO.- Los equipos Turistas del Este y Élites de Yamasá dominan invictos sus respectivos grupos en el XIII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Femenino “No Violencia Contra la Mujer”, que organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), con la Copa Seaboard “Energía Limpia” en disputa.

Las Turistas encabezan el grupo A con récord de 3-0, seguidas por las Águilas de Guachupita (2-0), mientras las Cañeras de La Romana ocupan el tercer puesto con 1-2. Las Leñeras de Los Mina y las Laguneras de San Cristóbal comparten las últimas posiciones.

En el grupo B, las Élites de Yamasá también presentan marca de 3-0. San Carlos figura con 2-0, seguido por las Caribes de Santo Domingo Norte (1-2), mientras las Dinámicas de Los Alcarrizos y las Cotorras de Villa Duarte tienen récord de 0-2.

TURISTAS Y ÉLITES IMPONEN SU OFENSIVA

En su más reciente compromiso, las Turistas derrotaron 85-68 a las Cañeras, en un partido celebrado en el polideportivo de Quisqueya, San Pedro de Macorís.

Miguelina Batista encabezó la ofensiva ganadora con 20 puntos, seguida por Dannilis Guerrero y Daniela Aybar, con 12 cada una. Laura Díaz aportó 11 tantos y 10 asistencias, mientras Wendy Mota registró nueve puntos y 22 rebotes.

Por las derrotadas, Anabelis Rodríguez anotó 17 puntos, Ruth Loveras agregó 16 y Rossi De León terminó con 13.

Entretanto, las Élites superaron 80-58 a las Caribes en el polideportivo Raúl Castro, de Sabana Perdida. María de la Cruz lideró con 29 puntos, Vanessa Ozuna consiguió 28 y Rudelfis de Jesús sumó 12.

SAN CARLOS TAMBIÉN CONSIGUE VICTORIA

En otro encuentro, San Carlos venció 84-51 a las Dinámicas. Franchesca Villanueva sobresalió con 24 puntos y 22 rebotes, mientras Shelsi Santana aportó 20 tantos y 10 rebotes.

El presidente de Fedoclubes, Roberto Ramírez, agradeció el respaldo del Gobierno, Seaboard, INEFI, Miderec y Fedombal para la celebración del torneo.

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