Turismo y Visa fortalecen promoción digital destino RD

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR) y Visa presentaron los principales resultados y avances de su alianza estratégica orientada a fortalecer la promoción internacional del país mediante el uso de tecnología, el análisis del comportamiento de los viajeros y el desarrollo de experiencias que agreguen valor a su visita.

La colaboración ha permitido incorporar herramientas de inteligencia de datos para comprender con mayor profundidad las preferencias y los patrones de consumo de los visitantes.

El ministro de Turismo, David Collado, calificó como extraordinariamente positiva la alianza con Visa para garantizar una promoción más eficiente que asegure una mayor cantidad de visitantes a República Dominicana.

Dijo que los resultados obtenidos contribuyen al desarrollo de estrategias de marketing con mayores niveles de precisión y segmentación, permitiendo identificar perfiles, intereses y comportamientos de los distintos grupos de viajeros.

«República Dominicana ha demostrado que el crecimiento del turismo también debe estar acompañado de innovación. Esta alianza con Visa nos permite avanzar hacia una promoción cada vez más inteligente, conocer mejor a quienes nos visitan y crear experiencias que agreguen valor durante todo su viaje», afirmó.

Asimismo, expresó que el objetivo de la alianza es seguir fortaleciendo la manera en que se conecta al turista con todo lo que República Dominicana tiene para ofrecer.

TURISMO DIGITAL

Jorge Lemus, vicepresidente senior y gerente general para Visa Caribe y Centroamérica, destacó la importancia del acuerdo.

«Esta alianza refleja una visión compartida sobre el futuro del turismo: una industria cada vez más competitiva, digital e impulsada por decisiones basadas en datos», afirmó.

Señaló que «a través de nuestras soluciones en inteligencia de datos, pagos digitales y comercio transfronterizo, buscamos contribuir a un ecosistema turístico más conectado, competitivo y preparado para generar mayores oportunidades económicas para comercios, emprendedores y comunidades en todo el país, convencidos de que la colaboración público-privada es fundamental para impulsar un crecimiento sostenible».

PLATAFORMA BENEFICIOS Y EXPERIENCIAS

Estos insights permiten profundizar en variables vinculadas a las categorías de consumo, preferencias y comportamiento de los turistas durante su estadía, aportando información de valor para la toma de decisiones y el diseño de nuevas acciones de promoción.

Como parte de la alianza, Visa y República Dominicana también han desarrollado una plataforma de co-branding orientada a facilitar el acceso de los visitantes a beneficios y descuentos especiales en experiencias, entretenimiento, gastronomía y distintas actividades dentro del destino.

El objetivo no es únicamente continuar incrementando las llegadas de turistas, sino también comprender mejor sus intereses, anticipar sus necesidades y generar experiencias cada vez más relevantes durante su estadía.

Con esta colaboración, República Dominicana continúa fortaleciendo un modelo de promoción turística más conectado, innovador y basado en conocimiento, generando mayor valor para los visitantes.