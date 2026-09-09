TSE declara inadmisible acción contra PHD por falta de objeto

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró inadmisible, por falta de objeto, una demanda en referimiento de extrema urgencia presentada contra el Partido Humanista Dominicano (PHD), Ramón Emilio Goris Taveras y la Comisión Nacional de la VII Convención Nacional Ordinaria de esa organización política.

La acción buscaba abordar una alegada dificultad en la ejecución de una sentencia definitiva. Sin embargo, los jueces determinaron que el PHD ya había convocado para el próximo 20 de septiembre la celebración de su VII Convención Ordinaria, en la que serán escogidos sus cuadros directivos nacionales.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES DEL PHD

La decisión fue adoptada a unanimidad mediante el Dispositivo de Ordenanza TSE/0010/2026, correspondiente al expediente TSE-01-0027-2026, y acogió el medio de inadmisión planteado por la parte demandada.

El tribunal estuvo integrado por su presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán.

La demanda fue interpuesta por Eléxido Paula Liranzo, Rafael García Filpo, Cristian Carrasco Ortíz, Mayra Méndez Silverio, Julián Burgos Bonilla y Cristian Alexander Tejada Joaquín.

AUDIENCIA CONTRA LA FUERZA DEL PUEBLO

En otro proceso, el TSE aplazó para el martes 15 de septiembre de 2026 la audiencia sobre la impugnación de una resolución de la Fuerza del Pueblo (FP).

El expediente TSE-01-0028-2026 corresponde a una demanda que solicita revocar y anular totalmente la resolución sin número, de fecha 14 de agosto de 2026, relativa a la “Institucionalización y Consolidación del Partido Fuerza del Pueblo, en el municipio La Victoria”.

El aplazamiento fue acogido por el tribunal a solicitud de las partes accionantes.

an/am