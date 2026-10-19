Trump: Zelenski debe ceder las negociaciones a otro en Ucrania

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Vladímir Zelenski no contribuye a la resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia y consideró que ha llegado el momento de que otra persona represente a Kiev en las negociaciones para poner fin a la guerra.

“Zelenski es un hombre que debería haber resuelto esta guerra hace mucho tiempo. Si me hubiera hecho caso, habría conseguido un acuerdo mucho mejor”, declaró Trump ante periodistas.

CUESTIONA LA VOLUNTAD DE ZELENSKI

El mandatario estadounidense sostuvo que el presidente ucraniano no está ayudando a mejorar la situación y aseguró que las fuerzas de Kiev están perdiendo el conflicto.

“Creo que no quiere que esto termine. Pero yo quiero que la gente no muera”, expresó Trump, quien insistió en la necesidad de buscar una salida negociada a la guerra.

En ese contexto, sugirió que otra persona debería asumir la representación de Ucrania en las conversaciones, al señalar que el país ha sufrido numerosas muertes y continúa perdiendo población masculina como consecuencia del conflicto.

Las declaraciones se produjeron después de que Zelenski acusara al gobernante estadounidense de estar “en el lado equivocado de la historia”.

TENSIONES POR LOS ATAQUES Y EL DIÉSEL RUSO

Trump ha criticado reiteradamente a la dirigencia ucraniana por continuar los ataques contra refinerías petroleras rusas, pese a sus exigencias de detener esas operaciones.

La tensión también aumentó tras el anuncio de un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso, luego de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el pasado 9 de octubre.

Como parte de esa decisión, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la suspensión temporal de las sanciones aplicables a las entregas de diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027.

Zelenski calificó el acuerdo de “injusto y deshonesto”, mientras Trump defendió la medida al argumentar que Estados Unidos necesita ese combustible y que los precios del petróleo están disminuyendo.

Las diferencias evidencian el creciente distanciamiento entre Washington y Kiev en torno a la estrategia para terminar la guerra y las condiciones de un eventual acuerdo con Moscú.

an/am