Trump y su esposa votan de manera anticipada en Palm Beach

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PALM BEACH.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, votaron este sábado en la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, Florida, para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, antes de dirigirse a Perry, Georgia, para un mitin.

«Voy a Georgia. Es un esfuerzo. No es normal lo que he hecho», explicó el presidente a la prensa en su comparecencia después de votar, presumiendo de intensidad en esta recta final de campaña en la que hizo casi un mitin al día.

«Estoy haciendo campaña por otras personas, algunas de las cuales no conozco, pero en todos los casos me parecen muy buenas. Algunas son personas realmente excepcionales, como en Kansas, como en Texas, como quiero decir, en Nebraska. Creo que hemos mejorado mucho», aseguró, en un intento de dar la vuelta a las encuestas que esta semana apuntaban a una ventaja de los demócratas de diez puntos.

Pese a ese intento, a poco más de una semana de la cita con las urnas, Trump reconoció que «un presidente en ejercicio siempre obtiene malos resultados en las elecciones de mitad de mandato».

Aun así, insistió en que «no hay ningún presidente que haya hecho campaña como yo. He hecho campaña muy, muy duro. Me gustaría continuar porque aprobamos una legislación increíble».

RESPUESTA SOBRE IRÁN Y UCRANIA

Aunque mantuvo un rifirrafe con un periodista por preguntarle sobre un posible ataque a Irán, finalmente contestó que «estamos pensando en hacerlo, y tal vez mañana. ¿De verdad crees que te voy a decir si lo voy a hacer? Y hay una posibilidad de que lo haga. También hay una posibilidad de que tengamos un bonito, gran y hermoso acuerdo. Quieren hacer un trato (por Irán), pero el problema es, ¿lo mantendrán?».

Trump, con la primera dama a su lado, aseguró que le gustaría que ella se involucrara más en asuntos relacionados con la guerra de Ucrania, después de que el viernes se anunciara que ella había ayudado a concretar un acuerdo de alto el fuego local a partir del próximo 29 de octubre, en Oleshki, una ciudad al «borde del desastre» en la línea del frente.

«Creo que ahora mismo lo está haciendo mejor que los profesionales. Ahora ha conseguido un alto el fuego. Esto tiene que ver con niños y personas, personas mayores», afirmó el mandatario.

LLAMADO AL VOTO ANTICIPADO

Horas antes de votar en Florida, el presidente había pedido a los ciudadanos de ese estado y de Michigan que acudieran a las urnas para votar de manera anticipada en los comicios, en un intento por movilizar a sus votantes y retar a las encuestas.

jt-am