Trump y la inmigración: la batalla demográfica por el futuro de EE.UU. (1 de 2)

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Durante décadas, la inmigración en Estados Unidos ha sido presentada como un problema de fronteras, seguridad nacional y cumplimiento de la ley, especialmente en los momentos de mayor tensión política, cuando la narrativa pública se concentra en imágenes de cruces irregulares, operativos de detención y debates sobre la soberanía territorial.

Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente para comprender la magnitud del fenómeno, porque detrás de la aplicación estricta de la ley migratoria existe una transformación demográfica profunda que está redefiniendo la estructura social del país.

Estados Unidos enfrenta simultáneamente una caída sostenida de la natalidad, un envejecimiento acelerado de su población y una reducción de la inmigración internacional, tres factores que interactúan entre sí y que determinan el futuro económico y político de la nación.

Por eso la pregunta ya no puede limitarse a quién cruza la frontera, sino a quiénes constituirán la población estadounidense dentro de treinta, cuarenta o cincuenta años. La frontera es solo la puerta de entrada a un proceso mucho más amplio que está ocurriendo dentro del país.

El debate político suele concentrarse en quienes llegan, pero la demografía obliga a mirar también a quienes nacen, quienes mueren, quienes envejecen y quienes se marchan, porque todos esos movimientos determinan el tamaño y la composición de la población.

Entre julio de 2024 y julio de 2025, la población estadounidense aumentó apenas 1.8 millones de personas, equivalente a 0.5%, uno de los ritmos más bajos de la historia reciente, según el Census Bureau.

El dato más revelador estuvo en la migración internacional neta, que cayó de 2.7 millones en 2024 a 1.3 millones en 2025, una reducción que el propio organismo identificó como la principal causa de la desaceleración poblacional.

El Census Bureau lo resumió en una frase particularmente significativa: “El cambio natural contribuye menos al crecimiento que antes”, lo que significa que los nacimientos ya no compensan las muertes como solían hacerlo.

Cuando la natalidad pierde fuerza, la inmigración se convierte en un componente decisivo del crecimiento demográfico.

Este país -EE.UU-, enfrenta un problema que ninguna orden ejecutiva puede resolver: los estadounidenses están teniendo menos hijos, y esa tendencia se ha consolidado durante casi dos décadas.

La tasa general de fecundidad cayó de 69.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años en 2007 a 53.1 en 2025, una diferencia de 16.4, el nivel más bajo desde 1909, lo que refleja un cambio cultural profundo en las decisiones reproductivas.

En 2024, la tasa global de fecundidad fue de aproximadamente 1.6 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1, que es el mínimo necesario para mantener estable una población sin depender de la inmigración. Un país puede cerrar su frontera, deportar a quienes se encuentran ilegalmente en su territorio o endurecer los requisitos migratorios para residir y permanecer, pero ningún gobierno puede ordenar que una sociedad vuelva a tener los hijos que dejó de tener.

La natalidad es una variable cultural, económica y social que responde a decisiones individuales, no a decretos gubernamentales. Cuando una nación envejece y tiene menos nacimientos, la inmigración adquiere una importancia que trasciende la discusión fronteriza.

En este contexto aparece la variable más sensible: la composición racial de Estados Unidos, que está cambiando de manera acelerada y con profundas implicaciones políticas. En 2022, la población blanca no hispana representaba 58.9% de la población estadounidense, una brecha que se ha ido cerrando, pero para 2060 podría descender a 44.9%, según las proyecciones del Census Bureau.

En ese mismo escenario, la población hispana pasaría de 19.1% a 26.9%, lo que refleja un crecimiento sostenido impulsado tanto por la inmigración como por las tasas de natalidad relativamente más altas.

Esto no significa que la población blanca vaya a desaparecer, sino que dejaría de constituir la mayoría absoluta del país, un cambio histórico que altera la estructura de poder político, racial-cultural y social.

La pregunta que la política estadounidense evita formular abiertamente es: ¿qué significa para Estados Unidos dejar de ser una sociedad demográficamente dominada por la población blanca no hispana?

La demografía no es una fotografía estática, sino una fuerza política en movimiento que transforma instituciones, mercados y representaciones de electores.

El Estados Unidos que conocemos de mayoría y representantes congresuales blancos, envejece, tiene menos hijos y necesita mantener una población activa suficientemente grande para sostener su economía, especialmente en sectores que requieren mano de obra constante.

Durante décadas, la inmigración ha sido una de las principales fuentes de crecimiento poblacional y laboral, compensando la caída de la natalidad y aportando trabajadores jóvenes en áreas donde la demanda es alta. Cuando esa inmigración disminuye, el efecto aparece rápidamente en las estadísticas y en la estructura del mercado laboral.

El Census Bureau estima que la migración internacional neta podría caer hasta 321,000 personas en 2026 si continúan las tendencias actuales, una diferencia gigantesca respecto de los 2.7 millones registrados en 2024. La política migratoria no solo determina quién entra, sino también la velocidad con que crece la población estadounidense y la capacidad del país para sostener su economía en el largo plazo.

La frontera es solo el comienzo de una discusión mucho más profunda sobre el futuro demográfico de Estados Unidos.

JPM