Trump vuele a amenazar a Irán con una masiva acción militar

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán con una acción militar y aseguró que Washington «va a poner a Teherán en su sitio».

«Esperen a ver lo que le haremos a Irán. Vamos a darles una buena lección. Porque ya basta. Estamos hartos», dijo Trump este martes durante un discurso.

NEGOCIACIONES ESTANCADAS

La advertencia llega en medio del estancamiento diplomático entre ambos países. El pasado 29 de septiembre, Axios reportó que los esfuerzos de mediación de Qatar no han logrado avances porque ninguna de las partes está dispuesta a ceder.

Desde entonces, Trump ha elevado el tono. En una entrevista con la revista Time publicada el 1 de octubre, aseguró que «aniquilar a Irán» es la única opción para restablecer la estabilidad mundial.

Posteriormente, el 3 de octubre, afirmó que tomará personalmente la decisión sobre el próximo paso de Washington.

«Tenemos que tomar una decisión sobre Irán, y la tomaré yo. Irán ha quedado diezmado, así que la única cuestión es si será por la vía fácil o por la difícil. Lo haremos por la vía fácil o por la difícil», sostuvo.

La Casa Blanca no ha detallado si contempla una nueva operación militar, mientras Teherán ha advertido que respondería atacando infraestructura estratégica si es atacado nuevamente.