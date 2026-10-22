Trump se alinea con Rusia contra Ucrania, según exgeneral de EU

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WASHINGTON.- El teniente general retirado del Ejército estadounidense Ben Hodges acusó al presidente Donald Trump de socavar deliberadamente la capacidad de Ucrania para defenderse de Rusia y afirmó que las acciones de la Administración eran «totalmente previsibles».

«Nunca iba a apoyar a Ucrania, y se iba a poner del lado de Rusia, las señales estaban ahí», afirmó Hodges a Euronews desde su casa en Fráncfort. «No confío en que esta Administración sea honesta sobre lo que está haciendo con Rusia».

PRESIÓN PARA CEDER TERRITORIO

Hodges considera que las recientes decisiones de Washington, que limitan las defensas de Kiev y su capacidad de responder a los bombardeos rusos, están concebidas para presionar a Ucrania a ceder territorio a cambio de poner fin a la guerra.

«Este ha sido el objetivo de la Administración desde el principio, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en las primeras semanas que Ucrania iba a tener que ceder parte de su territorio, como si se tratara de una operación inmobiliaria en Manhattan», señaló.

Entre las medidas cuestionadas, el mandatario ha exigido a Ucrania que deje de atacar las refinerías rusas de diésel. Kiev dijo que aceptaría si Rusia dejaba de atacar su infraestructura energética. El Kremlin se negó.

Trump también dejó sin efecto nuevas sanciones bipartidistas contra Rusia días antes de que entraran en vigor. Las medidas, conocidas como Ley Lindsey Graham, incluían aranceles a los principales compradores de petróleo ruso.

STARLINK Y DEFENSA ANTIAÉREA

Desde entonces, Ucrania no ha podido acceder con plenitud al sistema de satélites Starlink, clave para interceptar drones de propulsión a reacción, incluidos los Shahed de origen iraní.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el acceso está limitado a partir de velocidades superiores a 161 km/h, lo que impide interceptar esos drones. Zelenski calificó la situación de «dolorosa» en Bruselas la semana pasada.

Washington también está bajo escrutinio por la entrega de interceptores de defensa aérea Patriot, financiados por países europeos a través de la lista de requisitos prioritarios de la OTAN (PURL). La escasez global ha complicado los envíos.

«No hay ni la más mínima posibilidad de que la Administración esté proporcionando sistemas Patriot», dijo Hodges. «Están incluso impidiendo que otros países los entreguen».

Zelenski señaló que un nuevo paquete sigue pendiente de la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y que socios europeos esperan aprobación de EE.UU. para transferir interceptores desde sus arsenales.

«Las acciones de la Administración tienen como objetivo presionar a Ucrania para que acepte un resultado terrible, por el cual tendría que consentir que Rusia conserve lo que ha tomado y quizá incluso más», afirmó Hodges.

«Lo terrible de lo que está haciendo Trump es que tiene consecuencias reales de vida o muerte para los ucranianos», señaló Kurt Volker, exembajador de EE.UU. ante la OTAN.

EUROPA, INSTADA A UNA POSTURA MÁS FIRME

Tanto Hodges como Volker sostienen que los países europeos deben responder con mayor decisión a la agresión híbrida de Rusia. Advierten de que si el presidente ruso, Vladímir Putin, considera que Washington está del lado de Moscú, el Kremlin podría sentirse envalentonado.

Los países de la OTAN han enfrentado incidentes en la llamada zona gris, como incursiones de drones, sabotajes e incendios provocados, pero varios Gobiernos han sido reticentes a atribuir formalmente la responsabilidad a Moscú.

Hodges propuso incautar buques de la flota en la sombra rusa en el mar Negro tras cada incidente, poner fin a la concesión de visados a ciudadanos rusos y reconsiderar el uso de activos rusos congelados para apoyar a Ucrania.

Alrededor de 180.000 millones de euros permanecen en Euroclear, en Bélgica, de un total de unos 220.000 millones congelados. Hodges calificó de «inaceptable» la negativa belga a ceder sin garantías financieras y legales.

Volker señaló que Europa necesita un «Plan B» para su seguridad ante el cambio en la relación de Washington con Moscú, inspirado en la coalición de los dispuestos, y dejar claro que cualquier avión o dron que entre ilegalmente en espacio aéreo de la OTAN será interceptado.

jt-am