Trump sanciona la CPI tras el Nobel de la Paz a Navi Pillay

Según el Departamento de Estado, la medida busca neutralizar lo que considera una amenaza de la CPI.

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Washington.– La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), horas después de conocerse la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del organismo.

El Departamento de Estado informó que las medidas buscan defender la soberanía estadounidense y neutralizar lo que considera una amenaza de la CPI.

Según la institución, Estados Unidos ha sancionado hasta ahora a 17 personas vinculadas con el tribunal.

RUBIO RECHAZA LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos nunca se ha integrado a la CPI y que no reconoce su autoridad para juzgar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o dirigentes políticos.

«Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra», advirtió Rubio en un mensaje difundido en redes sociales.

El Departamento de Estado también anunció que el Tesoro emitirá licencias generales para autorizar determinadas operaciones relacionadas con la Corte, con el propósito de proteger los intereses estadounidenses.

Rubio insistió en que el Gobierno de Trump no permitirá que el organismo procese a militares, agentes de la Patrulla Fronteriza ni dirigentes electos estadounidenses. Sin embargo, manifestó que Washington mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución diplomática.

El funcionario reiteró la determinación de su país de continuar su campaña contra la institución hasta que, según sus palabras, los estadounidenses dejen de sentirse amenazados por ella.

La CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, fue fundada en 2002 para investigar y juzgar crímenes de guerra y otros delitos internacionales graves. Cuenta con 125 países miembros, mientras que Estados Unidos no forma parte del organismo.

TRUMP CRITICA LA CONCESIÓN DEL PREMIO NOBEL

Antes del anuncio de las sanciones, Trump compartió en su red Truth Social una publicación que cuestiona la decisión del Comité Nobel de conceder el galardón de la Paz a Pillay, en lugar de reconocer sus propios esfuerzos diplomáticos.

El mensaje, difundido originalmente por el usuario Schoenlaw, sostiene que la elección de la jurista desacredita al premio y cuestiona sus posiciones sobre Estados Unidos e Israel.

La publicación acusa a Pillay de haber respaldado investigaciones contra Israel por presunto genocidio y de mantener posiciones favorables a Hamás. Estas afirmaciones forman parte de las críticas recogidas en el mensaje compartido por el mandatario.

Trump, quien ha expresado reiteradamente su aspiración de recibir el Nobel de la Paz, sostiene que merece el reconocimiento por haber contribuido a resolver ocho guerras y por sus esfuerzos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente también ha cuestionado anteriormente al Comité Nobel por no otorgarle el galardón, mientras mantiene la ofensiva militar estadounidense contra Irán, iniciada hace más de siete meses, según el reporte.

an/am