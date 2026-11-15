Dice Joe Biden es el responsable del «desastre aéreo» del viernes

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, por el «desastre» de la Administración Federal de Aviación (FAA) que el viernes provocó la cancelación de más de 9.000 vuelos.

«La Administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron fue a peor. Se gastó mucho dinero sin criterio para empeorar un sistema que ya era viejo y fallido», afirmó Trump en redes sociales.

«Tenemos un plan para los sistemas de control de vuelo. Necesitamos que el Congreso apruebe el dinero, ¡rápido! La FAA está haciendo un gran trabajo y está lista», añadió.

PEDIDO AL CONGRESO

En una publicación posterior, Trump pidió al Congreso que autorizara los fondos «que tanto se necesitan» para la modernización del sistema de control del tráfico aéreo.

Aseguró que, con la financiación necesaria, su Administración podría desarrollar el proyecto «de forma rápida y eficiente» hasta convertirlo en «el mejor sistema del mundo».

Criticó la antigüedad de las infraestructuras actuales, que llevan medio siglo en funcionamiento. «Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡es ridículo!», afirmó e indicó que los trabajos de renovación ya comenzaron.

Defendió que la transformación debía acometerse de manera integral y no mediante intervenciones progresivas. «Deberían hacerse de una sola vez, no a cuentagotas», reclamó.

Volvió a cargar contra el Gobierno demócrata de Biden, al que responsabilizó de los retrasos en la renovación. «El Congreso debe aprobarlo ¡La Administración Biden lo ha retrasado años!», denunció.

ORIGEN DE LA FALLA

El sábado las autoridades relacionaron el fallo con la empresa contratista L3Harris y con un posible «rúter defectuoso».

La firma realizaba una intervención rutinaria en una ubicación remota de la FAA para sustituir líneas de cobre por fibra óptica. Reemplazó un rúter que anegó con datos otros rúteres de la red con miles de intentos de conexión, lo que provocó el colapso. Los controladores dejaron de poder comunicarse con los aviones y de recibir datos de radar.

RECORTES

La FAA despidió a unos 400 trabajadores de los 45.000 con los que cuenta, en el marco de los recortes impulsados por la Administración Trump desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que dirigió Elon Musk. La oposición demócrata advirtió que esos despidos podrían afectar la seguridad aérea.