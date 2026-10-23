Trump propone renombrar el Pacífico como Océano Americano

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó cambiar el nombre de uno de los océanos, pero señaló que probablemente dejará intacto el nombre del océano Atlántico, antes de proponer llamar «océano Americano» al Pacífico.

Al referirse a ambos océanos, el mandatario mencionó la posibilidad de utilizar su apellido o el nombre de Estados Unidos, aunque no afirmó que el Atlántico fuera a llamarse «océano Trump».

«No voy a poner ni Trump ni América a ningún otro océano que no sea uno de estos dos», declaró.

CONSULTA A GOOGLE

Durante un reciente discurso sobre relaciones internacionales, el mandatario contó que había considerado modificar el nombre del Atlántico y que consultó a Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, sobre la posibilidad de llevar a cabo el cambio en los mapas.

Según Trump, Pichai le explicó que los océanos abarcan varios países y le pidió no continuar con la propuesta de cambiar los nombres ya existentes.

«Creo que mejor lo dejamos como océano Atlántico, ¿verdad?», comentó Trump.

Sin embargo, el presidente mencionó el océano Pacífico como otra opción y planteó cambiar su nombre por «océano Americano». También preguntó cómo reaccionarían los europeos ante esa posibilidad de cambio.

«Vamos a llamarlo océano Americano», afirmó.

Trump bromeó sobre la reacción que podría tener Europa y mencionó a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al imaginar su respuesta a la propuesta.

RECUERDA EL CAMBIO DEL GOLFO DE MÉXICO

Durante el mismo discurso, Trump recordó que también propuso el cambio de nombre del golfo de México por golfo de América. Aseguró que inicialmente sus colaboradores pensaron que se trataba de una broma cuando les planteó la idea.

«¿Qué piensan de la idea de cambiar el nombre del golfo de México por el golfo de América?», relató Trump sobre la pregunta que hizo a su equipo.

El presidente justificó la decisión al señalar que Estados Unidos tiene una mayor extensión de costa en el golfo. Según sus declaraciones, su país concentra 93 por ciento del litoral, mientras que México cuenta con el siete por ciento restante.

Trump también contó que habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el cambio de nombre y aseguró que ella le pidió que no lo hiciera.

TAMBIÉN PROPONE CAMBIAR NOMBRE DE UN RÍO

El mandatario mencionó que Estados Unidos todavía necesitaba un río y un océano con nombres relacionados con el país. Entre sus opciones consideró el Hudson y el Misisipi, aunque descartó modificar el nombre de este último.

«Ahora necesitamos un río y necesitamos un océano», expresó ante los asistentes.

Además, recordó que cambió el nombre de un lago a Lake America. Trump concluyó su parte del discurso reiterando su propuesta para el Pacífico y preguntando al público si Europa estaría satisfecha con la idea.

jt-am