JCE y OEA piden democracia y confianza ciudadana fuertes

La clausura, este sábado, estuvo encabezada por el presidente de la JCE.

SANTO DOMINGO.- La XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE) concluyó este viernes con un llamado a fortalecer la transparencia, la confianza ciudadana y la resiliencia de las instituciones electorales frente a los nuevos desafíos de las democracias.

El encuentro, celebrado del 11 al 13 de noviembre en el Hotel El Embajador, fue organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Junta Central Electoral (JCE), con el respaldo de los gobiernos de Canadá y Suiza. Participaron delegaciones de 35 organismos electorales de 25 Estados miembros de la OEA.

DESAFÍOS PARA LA INTEGRIDAD ELECTORAL

Durante las jornadas se analizaron amenazas como la desinformación, la polarización política, la corrupción, las desigualdades sociales y las presiones contra el Estado de derecho.

También se debatieron temas relacionados con la equidad electoral, el financiamiento político, la seguridad de las tecnologías electorales, la inteligencia estratégica y el impacto de la inteligencia artificial en la difusión de contenidos manipulados.

Los participantes coincidieron en que la integridad electoral no depende exclusivamente del día de las votaciones, sino también del respeto a las reglas democráticas y de las condiciones que garantizan el ejercicio de los derechos ciudadanos.

AGRADECE RESPALDO OEA

La clausura estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, junto con los demás integrantes del Pleno y representantes de la OEA, entre ellos Gerardo de Icaza y Cristóbal Fernández. También asistió el embajador de Canadá, Brendan Sutton.

Fernández reconoció al Pleno de la JCE por su apoyo y contribución al éxito de la reunión.

Jáquez Liranzo agradeció a la OEA, a los gobiernos de Canadá y Suiza y a los organizadores, y destacó que las experiencias compartidas permitirán anticipar riesgos y fortalecer las capacidades institucionales.

COLOMBIA SERÁ SEDE EN 2027

Las autoridades anunciaron que Colombia será la sede de la vigésima reunión en 2027, organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El encuentro, celebrado en el marco del 25.º aniversario de la Carta Democrática Interamericana, reafirmó que la integridad electoral es una responsabilidad compartida entre instituciones, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía.

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