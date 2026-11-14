EEUU solicita 30 mil millones para modernizar control aéreo

WASHINGTON.- La Casa Blanca y el Departamento de Transporte de Estados Unidos solicitaron este viernes al Congreso otros 30,000 millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control del tráfico aéreo, tras una falla en las comunicaciones que obligó a suspender durante cuatro horas los despegues en todo el país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó inconsistencias en la información transmitida, por lo que las autoridades decidieron apagar la red como medida preventiva.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Duffy defendió la necesidad de acelerar la renovación tecnológica y advirtió que los equipos actuales continuarán presentando fallas si no son sustituidos. Durante una comparecencia en la Casa Blanca, reclamó mayores recursos para ejecutar las mejoras y afirmó que no puede construir ni modernizar las instalaciones sin financiamiento.

La solicitud, presentada junto al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, contempla 10,100 millones de dólares para actualizar los sistemas de control aéreo, 2,000 millones para renovar o sustituir torres de control y otros 18,000 millones para infraestructura aeroportuaria, incluidos 10,000 millones destinados a terminales.

El Congreso ya había aprobado en julio una partida de 12,500 millones de dólares para iniciar la modernización de los sistemas de la FAA.

RETRASOS Y CANCELACIONES

Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) advirtió en septiembre que la agencia todavía no disponía de una estimación completa de los costos ni de un calendario integrado para ejecutar el proyecto, lo que aumenta el riesgo de retrasos y sobrecostos.

La interrupción provocó más de 10,000 retrasos y al menos 1,479 cancelaciones de vuelos, según FlightAware.

Aunque la FAA levantó la restricción a las 20:15 hora local del viernes, la acumulación de incidencias y los desplazamientos de aeronaves y tripulaciones anticipaban nuevas alteraciones durante la noche y el fin de semana.