Francia: nuevas protestas contra costo de la vida y violencia policial

PARIS.- Una nueva jornada de movilizaciones se desarrolla este sábado en distintas ciudades de Francia, con protestas contra el encarecimiento del costo de la vida, la violencia policial, las agresiones contra menores y la falta de recursos en el sistema educativo.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que estaban previstas entre 50 y 60 manifestaciones en todo el territorio nacional, en una jornada que moviliza a sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos.

MASIVA MOVILIZACIÓN EN PARÍS

En la capital francesa, las distintas convocatorias confluyeron en una manifestación que partió a las 14:00, hora local, desde la plaza de la República y avanzó hacia la plaza de la Nación, pasando por la Bastilla.

Las autoridades estimaban una participación de entre 30.000 y 60.000 personas. A la marcha se incorporaron integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, organizaciones estudiantiles, sindicatos y agrupaciones defensoras de los derechos humanos.

RECHAZO A PROYECTO SOBRE USO DE ARMAS

Una de las principales reivindicaciones fue el rechazo a un proyecto de ley que establece la presunción de uso legítimo de armas por parte de las fuerzas del orden, iniciativa que sus detractores califican de «licencia para matar».

La propuesta, aprobada por la Asamblea Nacional en julio, volverá a ser examinada por el Senado el próximo 19 de noviembre.

PROTESTAS EN OTRAS CIUDADES

Las movilizaciones también se extendieron a Toulouse, donde miles de personas participaron durante la mañana en una marcha que transcurrió sin incidentes.

En Lyon estaba prevista otra concentración relacionada con el clima y la juventud, mientras que en Burdeos y Rennes se organizaron actividades de colectivos que defienden los derechos de los menores y organizaciones sindicales.

DESPLIEGUE DE 70.000 AGENTES

Para garantizar la seguridad, el Ministerio del Interior desplegó alrededor de 70.000 policías y gendarmes en todo el país.

En París, los servicios de inteligencia advirtieron sobre posibles enfrentamientos y estimaron la presencia de entre 300 y 600 integrantes de grupos radicales.

an/am